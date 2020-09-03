TFF 1. Lig’de 4 haftalık program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda TFF 1. Lig'de 4. haftaya kadar olan müsabaka programını açıkladı.
TFF 1. Lig’de ilk 4 haftalık program açıklandı pic.twitter.com/hMA2V1GUpR
— SKOR (@SozcuSkor) September 3, 2020
Buna göre TFF 1. Lig'de 1,2,3 ve 4. haftaya kadar yapılacak müsabakaların programı şu şekilde:
11 Eylül Cuma
19.00 Menemenspor- Altınordu
12 Eylül Cumartesi
16.30 Ümraniyespor- Bandırmaspor
16.30 Boluspor – Ankara Keçiörengücü
19.00- Osmanlıspor- Eskişehirspor
13 Eylül Pazar
16.30 Bursaspor- Adana Demirspor
19.00 Adanaspor- İstanbulspor
19.00 Altay – Yılport Samsunspor
14 Eylül Pazartesi
19.00 Akhisarspor – Tuzlaspor
19.00 Balıkesirspor – Giresunspor
18 Eylül Cuma
19.00 Eskişehirspor – Adanaspor
19 Eylül Cumartesi
14.00 Bandırmaspor – Akhisarspor
14.00 Tuzlaspor – Balıkesirspor
19.00 Altınordu – Bursaspor
20 Eylül Pazar
14.00 Ankara Keçiörengücü – Osmanlıspor
16.30 İstanbulspor – Altay
19.00 Giresunspor – Menemenspor
21 Eylül Pazartesi
19.00 Adana Demirspor – Boluspor
19.00 Yılport Samsunspor – Ümraniyespor
25 Eylül Cuma
19.00 Adanaspor – Ankara Keçiörengücü
26 Eylül Cumartesi
14.00 Ümraniyespor – İstanbulspor
19.00 Bursaspor – Giresunspor
19.00 Akhisarspor – Balıkesirspor
27 Eylül Pazar
14.00 Bandırmaspor – Yılport Samsunspor
16.30 Osmanlıspor – Adana Demirspor
19.00 Altay – Eskişehirspor
28 Eylül Pazartesi
19.00 Menemenspor – Tuzlaspor
19.00 Boluspor – Altınordu
2 Ekim Cuma
19.00 İstanbulspor – Bandırmaspor
3 Ekim Cumartesi
14.00 Tuzlaspor – Bursaspor
14.00 Ankara Keçiörengücü – Altay
16.30 Giresunspor – Boluspor
19.00 Altınordu – Osmanlıspor
4 Ekim Pazar
14.00 Eskişehirspor – Ümraniyespor
16.30 Yılport Samsunspor- Akhisarspor
16.30 Balıkesirspor – Menemenspor
19.00 Adana Demirspor- Adanaspor