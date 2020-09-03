TFF 1. Lig’de 4 haftalık program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda TFF 1. Lig'de 4. haftaya kadar olan müsabaka programını açıkladı.

TFF 1. Lig’de ilk 4 haftalık program açıklandı pic.twitter.com/hMA2V1GUpR — SKOR (@SozcuSkor) September 3, 2020

Buna göre TFF 1. Lig'de 1,2,3 ve 4. haftaya kadar yapılacak müsabakaların programı şu şekilde:

1. Hafta

11 Eylül Cuma

19.00 Menemenspor- Altınordu

12 Eylül Cumartesi

16.30 Ümraniyespor- Bandırmaspor

16.30 Boluspor – Ankara Keçiörengücü

19.00- Osmanlıspor- Eskişehirspor

13 Eylül Pazar

16.30 Bursaspor- Adana Demirspor

19.00 Adanaspor- İstanbulspor

19.00 Altay – Yılport Samsunspor

14 Eylül Pazartesi

19.00 Akhisarspor – Tuzlaspor

19.00 Balıkesirspor – Giresunspor

2. Hafta

18 Eylül Cuma

19.00 Eskişehirspor – Adanaspor

19 Eylül Cumartesi

14.00 Bandırmaspor – Akhisarspor

14.00 Tuzlaspor – Balıkesirspor

19.00 Altınordu – Bursaspor

20 Eylül Pazar

14.00 Ankara Keçiörengücü – Osmanlıspor

16.30 İstanbulspor – Altay

19.00 Giresunspor – Menemenspor

21 Eylül Pazartesi

19.00 Adana Demirspor – Boluspor

19.00 Yılport Samsunspor – Ümraniyespor

3. Hafta

25 Eylül Cuma

19.00 Adanaspor – Ankara Keçiörengücü

26 Eylül Cumartesi

14.00 Ümraniyespor – İstanbulspor

19.00 Bursaspor – Giresunspor

19.00 Akhisarspor – Balıkesirspor

27 Eylül Pazar

14.00 Bandırmaspor – Yılport Samsunspor

16.30 Osmanlıspor – Adana Demirspor

19.00 Altay – Eskişehirspor

28 Eylül Pazartesi

19.00 Menemenspor – Tuzlaspor

19.00 Boluspor – Altınordu

4. Hafta

2 Ekim Cuma

19.00 İstanbulspor – Bandırmaspor

3 Ekim Cumartesi

14.00 Tuzlaspor – Bursaspor

14.00 Ankara Keçiörengücü – Altay

16.30 Giresunspor – Boluspor

19.00 Altınordu – Osmanlıspor

4 Ekim Pazar

14.00 Eskişehirspor – Ümraniyespor

16.30 Yılport Samsunspor- Akhisarspor

16.30 Balıkesirspor – Menemenspor

19.00 Adana Demirspor- Adanaspor