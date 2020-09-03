Süper Lig’de ilk yarı seyircisiz oynanabilir

Süper Lig tarihi yaklaşırken maçların seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı netlik kazanmadı. Fahrettin Koca dün yaptığı toplantıda “Futbolla ilgili Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Bu dönemde belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur.” açıklamasını yaptı.

FEDERASYON %30 KAPASİTEYLE SEYİRCİLİ OYNANSIN DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye’de futbol müsabakalarının ekim ayından itibaren stadyum kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınarak oynanacağını açıklamıştı.