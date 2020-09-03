Samsunspor’un hazırlık maçına corona virüs engeli

TFF 1’inci Lig ekibi Yılport Samsunspor ile TFF 2’nci Lig’de yer alan 1922 Konyaspor arasında Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda bugün saat 18.00’de oynanacak hazırlık maçının, iki ekipte de corona virüs vakalarına rastlanması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

1922 Konyaspor kafilesinde yapılan test sonucu pozitif çıkan futbolcular nedeniyle karşılaşma iptal edilmiştir. Geçmiş olsun 1922 Konyaspor https://t.co/dxq7ETKxF6 — Yılport Samsunspor (@Samsunspor) September 3, 2020

Maç öncesi yapılan corona virüs testlerinde, 1922 Konyaspor takımından 5 futbolcu ile Samsunspor’da 3 idari personelin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Takımımızın, Bugün saat 18.00'de Samsunspor ile Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda yapacağı hazırlık maçı bugün yapılan covid-19 testinde pozitif çıkan futbolcularımız nedeniyle iptal edilmiştir. pic.twitter.com/Bet2j2cCxW — 1922 Konyaspor (@1922Konyasporsk) September 3, 2020

Samsunspor’un pazar günü Giresunspor ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının oynanıp oynanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Kırmızı-beyazlılar, daha önce Trabzonspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı.