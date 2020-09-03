Real Madrid evine dönüyor! Santiago Bernabeu yeni sezona hazır

İspanya La Liga’nın devi Real Madrid’in stadı Santiago Bernabeu, 2020-2021 sezonuna hazır duruma getirildi. Pandemi sonrasında yeniden başlayan ligde maçlarını tesislerde oynayan Madrid, La Liga’nın 4. haftasında Real Valladolid ile 30 Eylül’deki karşılaşmayı evinde oynayacak.

Gazeteci Javier Caireta-Serra kapasitesi arttırılan ve zemini değiştirilen stadın son durumunu Twitter’dan fotoğraflarla paylaştı.

El Santiago Bernabéu ya tiene el CÉSPED al 100%. Césped de Ávila (Arévalo). – Ha llegado en 20 camiones (10 sábado // 10 domingo). Cada camión transportó 32 rollos de césped mixto (total de 640 tiras en la alfombra del Real Madrid).https://t.co/Sve3UHfvqY pic.twitter.com/Oect7Vvowe — Javier Caireta-Serra (@JavierCaireta) August 30, 2020

Statta yapılan bu değişikliklerle Santiago Bernabeu’da futbol dışı etkinliklere de imkan sağlanacak. Yeşil zemin tamamen kaldırılıp konserler ve diğer etkinlikler düzenlenebilecek.

Real Madrid’in ilk haftadaki Getafe maçı ertelenirken, ardından ligde Real Sociedad ve Real Betis ile deplasmanda karşılaşacak.

Zinedine Zidane’nın öğrencileri, geçen sezon ligdeki iç saha maçlarını Alfredo di Stefano’nun adını taşıyan genç takım stadyumunda oynadı.