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Sözcü

N’Koudou, Trabzonspor maçını kaçırabilir

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı ve 1-0 yenildiği hazırlık maçında sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou'nun adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Siyah-beyazlı futbolcunun 13 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

17:29 -
Haberler Futbol
N’Koudou, Trabzonspor maçını kaçırabilir

Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N’Koudou’nun sol adalesinde zorlanma tespit edildi. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N’koudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. N’koudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

Georges-Kévin N'Koudou