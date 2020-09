Nefes kesen maça Harden damgası!

NBA play-off 1. turunda Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasındaki yedinci maçı muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Houston Rockets’ın 104-102 kazanarak ikinci tura yükseldiği maçta James Harden, maçın son bölümünde yaptığı blokla takımına turu getiren isim oldu.

Genelde attığı sayılarla takımını taşıyan Harden, bu kez savunmasını konuşturdu. Stres seviyesi yüksek yedinci maçlarda takımına skor katkısı beklenen performansının altında kaldığı için eleştirilen yıldız basketbolcu, bu maçı da 17 sayıyla tamamladı. Kendisi için oldukça düşük bir sayıda kalan Harden, maçın son bölümünde yaptığı blokla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Maçta son 4.2 saniyeye girilirken, Rockets’ın 103-102 önde olduğu sırada, Thunder hücumda Luguentz Dort’un muhtemel maç kazandıracak olan üçlüğünü bloklayan Harden, ardından, tekrar rakibinde kalan topun kendisine çarptırılmasını da engelledi. Böylece Dort’un, Harden’a çarptırarak bir hücum hakkı daha kazanma planları da alt-üst oldu.

The Beard sealed the game with this block! pic.twitter.com/n6kKsmr4WI

