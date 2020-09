Naomi Osaka’dan ABD’deki polis şiddetine maskeli protesto!

Amerika’da yaşanan siyah bireylere karşı ırkçı polis şiddeti, birçok spor dalında protestolara neden olmuştu. Son olarak siyah bir erkek birey olan Jacob Blake'in bir polis tarafından sırtından yedi kez vurulması sonrası Milwaukee Bucks oyuncuları, Orlando Magic ile oynadıkları play-off serisinin 5. maçına çıkmama kararı almıştı. Bu tarihi boykota diğer takımlar da uymuş ve maçlar ertelenmişti.

Daha sonra play-off serileri kaldığı yerden devam ederken, NBA takımlarının bu tavrı, büyük ses getirmişti. Bu protestolara US Open’da (ABD Açık) mücadele eden Japon tenisçi Naomi Osaka da, maskeleriyle katıldı. Maçlar öncesi sporculara getirilen maske takma zorunluluğunu protestoya çeviren Osaka, her maça farklı bir maskeyle çıktı. 2018 ABD Açık şampiyonu Osaka, taktığı her maskede polis şiddetine maruz kalmış ABD’li siyah vatandaşların ismini kullandı.

İlk turda Louisville’deki dairesinde 2013 yılında polis tarafından öldürülen 26 yaşındaki Breonna Taylor’ın isminin yer aldığı bir maske takan 22 yaşındaki tenisçi, ikinci turda ise geçtiğimiz yıl polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybeden 23 yaşındaki Elijah McClain’in ismini maskesine yazdırdı.

Osaka’nın ilerleyen turlarda da bu protesto yöntemini kullanması bekleniyor.

TURNUVADAN ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI

Osaka, ABD ‘de yaşanan polis şiddetini protesto etmek için, geçtiğimiz hafta Western & Southern Açık tenis turnuvasında yarı final maçı öncesi turnuvadan çekildiğini açıklamıştı. Daha sonra Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Western & Southern Açık ve ABD Tenis Federasyonu (USTA) tarafından alınan ortak karar doğrultusunda maçların ertelenmesinin ardından Osaka, maça çıkmaya karar vermişti.

Maça çıkmamam kararını değiştirdikten sonra bir açıklama yapan Osaka, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bildiğiniz gibi, ABD’de devam eden ırk eşitsizliği ve polis şiddetli nedeniyle turnuvadan çekilmiştim ve maça çıkmamaya hazırdım. Açıklamamın ardından WTA ve USTA yetkilileriyle uzun bir görüşme yaptım ve benden yarın devam edecek turnuvada maça çıkmamı istediler. Bugün turnuvada oynanması planlanan tüm maçları erteleyerek bana desteklerini gösterdiler ve bence bu sayede yaptığım protesto bu kadar ses getirdi. Organizatörlere bu hassasiyetleri için teşekkür ediyorum.”