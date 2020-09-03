Diagne riske edilmedi, Luyindama geç kaldı!

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kadroda yer almadı. Luyindama ise maç için statta belirlenen toplanma saatini kaçırınca teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11’den çıkarılarak yedekler arasına alındı. Kongolu stoper, takımının 1-0 önde olduğu maçın ikinci yarısına forma giyerek başladı.

Oynanan hazırlık maçlarında goller atan ve antrenman performansıyla teknik direktör Fatih Terim’in gözüne giren Diagne’nin son antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak müsabakasının kadrosunda bulunmadığı ifade edildi.

Galatasaray’ın Diagne ve Luyindama için yaptığı açıklama şöyle;

“Mbaye Diagne, son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda bulunmuyor.

Christian Luyindama ise karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11’den çıkarılmıştır.”