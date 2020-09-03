Maçlar seyircili mi olmalı, seyircisiz mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda Ekim ayından itibaren tribünlerin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı ve locaların kullanımının serbest bırakılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Bilim Kurulu'nun maçların seyircisiz oynanması yönünde öneride bulunduğunu açıkladı.

Taraftarlar da bu konuda kararsız. Kimisi kısmen seyircili oynanması kararını doğru bulurken, bazı vatandaşlar ise vaka sayılarının her geçen gün arttığı ortamda bu kararın yanlış olduğunu dile getiriyor.

Sözcü TV’ye konuşan Osman Acun isimli vatandaş, “Erken gibi geliyor şahsen. Biraz daha beklenebilir miydi? Pandemi başladığından beri 5-6 süre geçti. İnsanlar da bir yerde gitmek istiyor. Asla ekran başındaki tadı vermiyor. Yeterince önlem alabilecekler mi bilmiyorum. Türkiye’de tribünler çok hareketli, yurt dışındaki gibi değil. Önüne geçebilirler mi, yeterli tedbir alabilirler mi bilmiyorum” yorumunu yaptı.

Vaka sayılarının artmasından dolayı endişeli olduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise, “Tavsiye etmiyorum çünkü vakalar daha çok artacak ileride. Öyle zaman gelecek ki kendi cenazemize sahip çıkamayacak hale geleceğiz. Gözümüzün önünde Avrupa’da neler oluyor? O maça gitsem ne olur, gitmesem ne olur. Birisini rahatsız edeceksem, kendime, aileme zarar vereceksem gitmem o maça ya, bu kadar basit bu iş” ifadelerini kullandı.

Normalleşme süreciyle birlikte neredeyse bütün sektörler iş hayatlarına kaldığı yerden devam ediyor. Peki, maçlar seyircili mi, seyircisiz mi oynanmalı?

SÖZCÜ, vatandaşlara sordu, işte aldığı yanıtlar: