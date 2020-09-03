Kayserisporlu Aaron Lennon’ın sıra dışı hikayesi! Zirve, depresyon ve yeniden doğuş…

HABER DETAY – Alican Özcan | 2000’li yılların ortalarında İngiltere Milli Takımı ve Premier Lig’in parlayan en önemli yıldızı olan Aaron Lennon, dünyanın en dikkat çekici ve en üst seviye liginde geçirdiği 17 senenin ardından kariyerinin son yıllarına Türkiye’de devam etme kararı verdi ve Kayserispor’a transfer oldu.

2003 yılında Premier Lig’de ilk kez forma giydiğinde, henüz 16 yaşındaydı ve İngiltere’de profesyonel olarak sahaya çıkan en genç futbolcu unvanını aldı. Sağ kanatta topu aldığında karşısında kimin olduğuna önem vermeden fırtına gibi doğrudan hedefe ilerleyen İngiliz futbolcu, henüz o yaşta rakip savunmacılara korku salmayı başarmıştı.

Çok genç yaşta baskıyı omuzlarına alan Lennon, yıllar sonra akıl sağlığı ile yaşayacağı sıkıntılardan bihaber şekilde İngiltere’de parlayan bir yıldız olmanın keyfini sürdü. 2005’te transfer olduğu Tottenham’da kariyerinin zirvesini yaşayan ve iki kez İngiltere Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna seçilen (2006-2010) Lennon, 2015’te takımdan ayrıldıktan sonra zor günler de beraberinde geldi.

Everton’da yedek kalınca depresyona giren ve bir akşam üzeri polis tarafından yol kenarında bulunduktan sonra kaldırılığı hastanede tedavi olan Lennon, 2018’de Burnley’e transferiyle yeniden oyuna tutundu. Adeta hayata dönen Lennon, yaşadığı depresyon dolu günlerin ardından yeniden yüzünde gülümsemesi eksik olmayan biri haline geldi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın transferi duyurduğu fotoğrafta olduğu gibi neşe saçan gülümsemesiyle poz veren Lennon’ın, zirveyi ve dibi gören kariyerini sizler için kaleme aldık…

HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YER KUZEY LONDRA!

Leeds United altyapısında yetişen Aaron Lennon, hızı ve tekniği ile döneminin en umut veren futbolcuları arasında gösteriliyordu. 2003’te henüz 16 yaşındayken, Tottenham deplasmanında ilk profesyonel maçına çıktığında, o şehrin aynı zamanda hayatının zirvesine çıkacağı yer olacağını tahmin bile edemezdi.

Tottenham maçında oyuna girdiği 77. dakikada Premier Lig’de forma giyen en genç futbolcu unvanını alan Lennon, o sezon 11 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Leeds United sezon sonunda küme düşünce 2004-05 sezonunu Championship’te geçirdi. Bu bir bakıma Lennon için avantaj olmuştu çünkü bir alt ligde daha fazla süre aldı ve kendisini gösterme fırsatı yakaladı.

Championship’te 27 maçta 1 gol-3 asist yapan Lennon, düşük skor katkısına rağmen henüz 17 yaşındaki bir gencin sahip olduğu hız ve top tekniği ile 2005’te hikayenin başladığı yer olan Tottenham’a 1.2 milyon euro bedelle transfer oldu.

STERLING YOKKEN LENNON VARDI!

Henüz 18 yaşında Tottenham’a büyük umutlarla transfer edilen Lennon, şimdilerde Pep Guardiola ile Manchester City’de harikalar yaratan kanat oyuncusu Raheem Sterling’in o yıllardaki öncüsü olarak sayılabilir. Tottenham’ın o dönemki teknik direktörü Hollandalı Martin Jol de, Lennon’ın Pep Guardiola’sı olarak görülebilir.

Sağ kanatta topu alan Lennon, rakip savunmayı çaresiz bırakan koşusuyla ceza sahası çizgisine kadar iner ve gol pasını verirdi. Tottenham taraftarı, 2000’de David Ginola’nın ayrılışından sonra mahrum kaldığı o heyecanı Lennon ile yeniden yakaladı. Belki henüz Şampiyonlar Ligi kalitesinde değildi ancak genç olması, hızı ve heyecan verici futboluyla kulübe yeni bir vizyon getirmişti.

2005-06 sezonunda 29 maçta 2 gol-1 asistle beklenen patlamayı yapamamıştı, ancak 2006 Dünya Kupası’nda İngiltere Milli Takımı’nın kadrosuna girmeyi başarmıştı. Bir sezon sonra 43 maçta 5 gol-13 asistle takıma alıştığının sinyallerini verdi.

FİZİK SORUNUNU BİR TÜRLÜ AŞAMADI!

2008’de Harry Redknapp’ın teknik direktör olmasıyla 4-4-2 sisteminde kariyerinin zirvesine ulaştı ancak bir türlü kendisinden beklenen o müthiş yükselişi gerçekleştirilemedi.

Her zaman rakip savunmacıların korkulu rüyası olan Lennon, 2.6 gol ortalamasında kaldı. Hiçbir bek oyuncusunun durduramadığı ve hiçbir takımın ona koşması için alan bırakmak istemeyeceği Lennon, fiziksel mücadelelerde yetersiz kalması nedeniyle bir türlü Şampiyonlar Ligi yıldızı seviyesine gelemedi.

Kendisinden beklenen performansın altında kalmanın verdiği baskıyla daha da etkisi azalan bir oyuncu olan Lennon, futbolun da değişmesi ile eski moda kanat oyuncusu haline geldi. 2015’te Tottenham’dan ayrılıp Everton’a transfer olduğunda da Lennon artık başka bir futbolcu olmuştu.

BİR GECE YARISI YOL KENARINDA…

Everton’da Roberto Martinez yönetiminde düzenli forma şansı bulan Lennon, 2016’da Ronald Koeman’ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla kızağa çekildi. 2016-17 sezonunda sadece 11 maçta forma giyen Lennon için bu durum kötü günlerin de başlangıcı demekti. Henüz 16 yaşında zirvede başlayan kariyerinde bir türlü beklenen patlamayı yapamaması ve geldiği noktada yedek kulübesine mahrum kalan bir oyuncu olması, Lennon’ı depresyona sürükledi.

30 Nisan 2017’de Manchester Polisi merkeze şu anonsu geçmişti: “30 Nisan Pazar günü saat 16.35’te Eccles Old Road’da bir kişinin endişe verici durumu nedeniyle bir ihbar aldık. Olay yerine giden polis memurları, 30 yaşındaki kişiyi Ruh Sağlığı Yasası’nın 136. maddesi gereği gözaltına alındı ve hastaneye yatırdı.”

30 yaşında stres kaynaklı rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede psikolojik tedavi gören Lennon, o günleri şu sözlerle anlatıyor:

“Uzun zamandır karanlık bir yerdeydim ve şimdi her gün uyanıyorum ve tekrar antrenmana gelmek için heyecanlanıyorum. Bu benim için özgürleştirici bir duygu. Kelimelere dökmek zor. Benim için çok büyük bir geri dönüş oldu. Muhtemelen son 4-5 yıldır oynadığım futboldan zevk almıyordum. Ama Burnley’e transfer olduğumdan beri bu değişti.”

“KENDİNİ FUTBOLCU GİBİ HİSSETMEDİĞİNDE…”

Yedek kalan her futbolcunun bu durumu dert edeceğini söyleyen Lennon, verdiği psikoloij savaşı şu sözlerle anlatıyor:

“Kendini gerçekten futbolcu gibi hissetmediğin aşamaya gelmeye başlıyorsun. Hafta boyunca antrenman yapıyorsun ve hafta sonu geldiğinde yedek kulübesinde kalınca hayat zorlaşıyor. Bazı futbolcular bunu dert etmediklerini söyler. Ama hafta sonu kadroya giremeyip, eve gittiğinde bu durumdan rahatsız olmayan futbolcu olduğunu sanmıyorum.”

“ZİHNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

2017’de geçirdiği zor günlerin ardından Ocak 2018’de Burnley’e transfer olan Lennon, hastalığı sonrası kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Yeni yıla girmeden ve transferinin açıklanmasından birkaç hafta önce Twitter’da uzun bir mesaj yayınlayan Lennon, zor geçen 2017’nin güzel şekilde sona ermesine yardımcı olan arkadaşlarına, ailesine, hayranlarına ve Everton’a saygılarını iletti.

Özellikle hastanedeki tüm klinik personeline teşekkür eden Lennon, “Yardımlarınızla kendimi harika bir yere getirmeyi ve her günü olması gerektiği gibi sevmeyi başardım. Ayrıca kendim hakkında çok şey öğreniyorum ve zihnin ne kadar önemli olduğunu ve ona bakmak için ne yapmam gerektiğini öğrendim” ifadelerini kullandı.

Burnley’e transferi için “Futbol konusunda verdiğin en iyi kararlardan biri” diyen Lennon, 2018-19 sezonunda Avrupa Ligi’nde Başakşehir’e karşı da forma giydi.

DEPRESYON ZENGİN-FAKİR TANIMIYOR

Lennon’ın yaşadığı bu hastalık, diğer futbolcuların da psikolojik sağlık sorunları nedeniyle destek almalarının yolunu açtı. Lennon’ın hikayesi, bir kişinin zenginliği ya da profili ne olursa olsun depresyon hastalığının bu konuda ayrımcılık yapmadığının göstergesi oldu.

Uluslararası Futbolcular Sendikası’nın 2015 yılında yaptığı ayrıntılı bir araştırma, mevcut oyuncuların yüzde 38’inin ve emekli olan futbolcuların yüzde 35’inin bir aşamada depresyon ve endişe kaynaklı sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

Editör yorumu: Lennon her ne kadar futbol dünyasının kendisinden beklediği performansın altında kalsa da, oynadığı her kulüpte hâlâ çok sevilen, saha dışında da ‘mükemmel’ olarak tanımlanan bir isim. Aslında herkes Burnley ile sözleşmesi bitip serbest kaldığında, altyapısında yetiştiği yuvası Leeds United’a dönmesini bekliyordu. Ancak baskı-stres kaynaklı depresyondan yeni kurtulan Lennon, 16 yıl sonra Premier Lig’e yükselen Leeds United’daki yeni beklentilerin ve sorumluluğun altına girmek istememiş olabilir. Lennon’ın futbola olan tutkusu ve karakterine baktığınızda son yıllarında para kazanmak için Türkiye’ye geldiğini düşünmek doğru olmaz. Zira zaten Kayserispor’un da Lennon’a yağdıracak bir parası olmadığı herkesin malumu. 33 yaşındaki Lennon, kariyerinin son günlerinde stresten uzak ve 17 yıldır profesyonel olarak oynadığı oyunun keyfini yaşayacağı bir imza attı. Bize de keyifle izlemesi kaldı…

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