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Kasımpaşa, Julian Jeanvier’ye imza attırdı

Kasımpaşa, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Brentford’da forma giyen Gineli stoper Julian Jeanvier’ı kadrosuna kattı.

21:15 -
Haberler Futbol
Kasımpaşa, Julian Jeanvier’ye imza attırdı

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlere devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak İngiltere Championship'te mücadele eden Brentford'da görev yapan Julian Jeanvier ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kasımpaşa'dan transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“İngiltere ligi ekiplerinden Brentford takımında forma giyen 28 yaşındaki Gineli stoper Julian Jeanvier, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

Julian Jeanvier Kasımpaşa süper lig