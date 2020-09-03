Gary Lineker evinde mülteci ağırlayacak

Yorumculuk yapan eski futbolcu Gary Lineker, Surrey’de bulunan konağını mültecilere açtığını açıkladı. “Refugees at Home” isimli yardım organizasyonu aracılığıyla bunu yaptığını açıklayan Lineker, bir süredir bu konuda harekete geçmek istediğini açıkladı.

59 yaşındaki eski futbolcu, “Çocuklarımın hepsi yetişkin insanlar, dolayısıyla bir sürü boş odamız var. Bir süreliğine olsa bile yardımcı olacaksam çok mutlu olurum” dedi.

Olayın çıkış noktası ise muhafazakar partiden parlamento üyesi Lee Anderson’un, Lineker’in mülteciler hakkında yaptığı doğrucu yorumlar üzerine, “Sahile vuracak bir sonraki bota kapılarını açmaya ne dersin?” sözüydü. Lineker uzun süredir hükümetin mültecilerle ilgili politika ve söylemlerini eleştiriyordu. Ünlü yorumcu daha önce hükümeti kalpsiz ve empati yoksunu olmakla suçlamıştı.

Refugees at Home organizasyonu bunun üzerine, “Evlerini mültecilere açan tüm ev sahiplerine gönülden teşekkür ederiz. Ancak böyle yüksek profilli kişilerin evlerini açmaları çok daha büyük bir önem arz ediyor” diyerek bir açıklama yayınladı.

Lineker Twitter üzerinden gelen “Gelen oldu mu Gary?” sorusu üzerine süreçle ilgili bir mailin fotoğrafını ekleyerek, “Hayır, henüz değil” yorumunu atmıştı. Leicester City altyapısında yetişen Lineker, sırasıyla Everton, Barcelona ve Tottenham formaları giymişti.

Kaynak: Guardian Çeviren: Turan Bakülü