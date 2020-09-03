Galatasaray rotayı ‘Ada’ya çevirdi

Orta saha için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da rota Stefan Johansen. Sarı-kırmızılılar, Jean Micheal Seri'nin yeniden kiralamasına izin vermeyen ve Lemina'yı kapan Fulham'ın Norveçli orta sahası için harekete geçti. Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, 29 yaşındaki orta saha için 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

Fulham, Galatasaray'ın teklifiyle ilgili en kısa sürede kararını verecek.

GÖREV ADAMI

Kariyetine Bodo Glimt'te başlayan Johansen, 2011'de Stromsgodset'e gitti. Buradaki 3 başarılı yılın ardından İskoç devi Celtic'e 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Viking'in ilk yurt dışı deneyimi olumlu geçtikten sonra, İngiltere'de Fulham'ın yolunu tuttu.

Orta sahanın merkezinde, ön liberoda, forvet arkasında ve 3'lü dizilişin hem sağında hem solunda oynayabilen Norveçli futbolcu, tam bir görev adamı…