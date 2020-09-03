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Galatasaray Neftçi Bakü maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü oldu. Azerbaycan temsilcisi ile karşılacak olan Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı 17 Eylül'de oynanacak.

11:53 -
Haberler Avrupa Ligi
Galatasaray Neftçi Bakü maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray Neftçi Bakü ile eşleşti.

Sarı-kırmızılı takım, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Netfçi Bakü maçı 17 Eylül tarihinde oynanacak. Galatasaray Neftçi Bakü'yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak. 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül'de oynanacak.

GALATASARAY NETFÇİ BAKÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele SPOR SMART’tan naklen yayınlanacak. Maçın saati ile henüz net bir bilgi yok.