Galatasaray ile Hatayspor yenişemedi

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takım 31. dakikada Arda Turan’ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçerken; Hatay ekibi, 66. dakikada Gökhan Karadeniz ile eşitlik sayısını buldu.
Galatasaray’ın yeni transferlerinden Arda Turan, 9 yıl sonra ilk kez sarı kırmızılı formayla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na çıktı.
Geçen sezon sonunda futbolu bırakan Selçuk İnan ise antrenörlük kurslarını tamamladıktan sonra ilk kez teknik heyetle birlikte saha kenarında yer aldı.
Galatasaray’ın santrfor oyuncusu Mbaye Diagne, son antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.
Galatasaray’ın stoper oyuncusu Christian Luyindama, Hatayspor maçından önce toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11’den çıkarıldı. Formayı Donk’a kaptıran Kongolu stoper, ikinci yarının başında oyuna girdi.