Galatasaray altyapısında corona virüsüne rastlandı

Galatasaray Kulübü, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı esnasında açıklama yaparak altyapıda forma giyen bir oyuncuda corona virüsüne rastlandığını duyurdu. Pozitif vakası sonrasında altyapı futbolcularının kaldığı binada konaklayan diğer futbolcular da Hatayspor maçı kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılı takımın yaptığı açıklama şöyle;

“Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Florya’daki Futbol Akademisi binasında kalan oyuncularımız Ali Yavuz Kol, Emin Bayram ve Süleyman Luş, test sonuçları negatif olmasına rağmen koruma amaçlı olarak bugünkü Hatayspor maçı kadrosunda yer almıyor.”