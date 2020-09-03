Fenerbahçe’den açıklama: Jose Sosa’nın corona testi negatif!

Fenerbahçe’nin bu sezonki flaş transferlerinden Jose Ernesto Sosa’dan sarı lacivertli ekibe iyi haber geldi. 21 Ağustos’ta resmi olarak Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Arjantinli orta sahanın eşi Carolina Alurralde, 3 gün sonra corona virüsü testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra duyuru yapan Fenerbahçe Kulübü, “Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarafa ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir” ifadelerini kullanmış ancak 35 yaşındaki futbolcunun ismi verilmemişti.

O günden bu yana takımdan uzak karantinada olan Jose Sosa’dan mutlu iyi haber geldi.

Fenerbahçe Kulübü, “Oyuncumuz Jose Sosa testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı. Takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan yıldız oyuncu, antrenman eksikliğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde gerçekleştirecek. Sosa önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacak” açıklaması ile Sosa’nın bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile anlaşan tecrübeli orta saha, 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.