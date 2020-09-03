Fenerbahçe Sivasspor maçı kanalı ve saati belli oldu!

Katıldıkları dörtlü turnuvada Beşiktaş'ı 1-0 yenen Sivasspor ile Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe final maçında mücadele edecek.

Fenerbahçe’nin stadında seyircisiz olarak oynanacak olan mücadele aynı zamanda iki ekibin de lig başlamadan önceki son hazırlık maçı olacak.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Demir Grup Sivasspor, özel turnuvanın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ'I GEÇTİ

The Land of Legends hazırlık turnuvasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sivasspor'a 90+2'de Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup oldu. Sivasspor finalde Fenerbahçe'nin rakibi olurken Beşiktaş'ta Dorukhan, 31. dakikada oyundan atıldı. Siyah-beyazlılar, üçüncülük maçında Antalyaspor'la bir araya gelecek.

FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Fraport-TAV Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, üstün futbol sergilediği maçı 4-0 kazandı ve finale yükseldi. Yeni transfer Mame Thiam hat-trick yaptığı maçta yıldızlaştı.