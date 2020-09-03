Fenerbahçe Mevlüt Erdinç ile yolları ayırdı! Yeni kulübü…

Geçen sezon başında Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak transfer olan 33 yaşındaki forvet Mevlüt Erdinç, sarı lacivertli kulüple yollarını ayırdı. Kulüp tesislerine giderek yöneticilerle görüşen Erdinç, karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmesini feshetti.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe’den ayrılan Mevlüt Erdinç, gelecek sezon Süper Lig’in yeni takımı Fatih Karagümrük forması giyecek. İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli golcü, Fenerbahçe’den ayrılışıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Fenerbahçe’en hiçbir alacağı olmadığını söyleyen Erdinç, “Fenerbahçe’den alacağım yoktu. Emre ağabey, Başkan Ali Koç, hepsi her zaman çok güzel ve profesyonel davrandılar” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de 12 maça çıkan Erdinç gol veya asist katkısı yapamadı. Türkiye Kupası’nda ise oynaığı 7 maçta 4 gol attı.

Fransa doğumlu milli futbolcu, Sochaux formasıyla Avrupa futbolunda sahneye çıkarken 2009’da Paris Saint Germain’e transfer oldu. 3 sezon Fransız devinde forma giyen Erdinç, daha sonra Rennes, Saint Etienne, Hannover, Guingamp, Metz, Başakşehir ve Antalyaspor formaları giydi.

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