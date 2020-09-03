Çağla Büyükakçay ikinci şampiyonluk için korta çıkacak

WTA düzeyinde şampiyonluğu bulunan tek tenisçimiz Çağla Büyükakçay, 8-13 Eylül tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’a wild card ile katılacak. 2016 yılında düzenlenen Istanbul Cup’ta şampiyonluğa ulaşarak tenis tarihimizde bir ilke imza atan Çağla Büyükakçay, dört yıl sonra bir kez daha kupa sevinci yaşadığı İstanbul’da korta çıkma heyecanı yaşayacak.

Milli tenisçi Büyükakçay, İstanbul’da kendi seyircisi önünde kupaya uzanırken dönemin beş numaralı seri başı Danka Kovinic’i finalde üç sette saf dışı bırakmayı başarmıştı.

Çağla ayrıca, ana tabloda finale yürürken, ilk turda Melnikova’yı, son 16’da Rumen rakibi Cirstea’yı, çeyrek final karşılaşmasında Japon raket Hibino’yu, yarı finalde eşleşmesinde ise Voegele’yi set dahi kaybetmeden yenmeyi başarmıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Dört yıl önce İstanbul'da düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup WTA turnuvasının finalinde Karadağlı rakibi Danka Kovinic’i üç sette deviren Çağla Büyükakçay, Türk tenis tarihinin en büyük şampiyonluğunun altına imzasını koymuştu.

Şampiyonluk maçında Karadağlı rakibi Danka Kovinic’i 3-6, 6-2, 6-3’le deviren Çağla Büyükakçay, WTA seviyesinde kupa kaldıran ilk Türk raket olarak tarihe geçti.

Ödül töreninde gözyaşlarını tutamayan Çağla Büyükakçay, “Hayatımın en güzel gününü kendi evimde yaşıyorum. Türkiye Tenis Federasyonu'na, Garanti Koza ailesine, TEB'e, ENKA Spor Kulübü'ne, aileme, antrenörüm Can Üner'e, ekibime, destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim. Her oyuncu ilk zaferini evinde kazanmak ister. Çok şanslıyım. Başardık” demişti.

KADINLAR TENİSİNDE İLKLERİN SAHİBİ

Türk tenisinin en hızlı gelişim gösterdiği yıllarda sürekli olarak sporun taşıyıcı figürlerinden biri olan Çağla Büyükakçay, 2016’da Istanbul Cup’ı kazandıktan sonra Rio’da düzenlenen olimpiyatlarda da korta çıkarak Türkiye olimpiyat tarihinde oyunlarda yer alan ilk tenisçi olarak tarihe geçmişti.

Kariyerinde 11 ITF ve 1 WTA şampiyonluğu bulunan Çağla, aynı zamanda Grand Slam ana tablolarında da büyük başarılara imza atmayı başardı.

Milli raket Çağla Büyükakçay, Roland Garros’ta (2016-2017) ve Amerika Açık’ta (2016) son 64 raket arasında kendisine yer bulmuştu.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Çağla Büyükakçay, 28 Eylül 1989, Adana doğumlu olan milli tenisçi, Grand Slam turnuvalarında tek bayanlarda ön eleme turlarında oynayan ve turu geçen ilk Türk tenisçidir aynı zamanda. 2010 yılında Amerika Açık tenis turnuvasına katılarak ilk Grand Slam turnuvasında ön elemelerde mücadele etti. 2011'de ise Fransa Açık, Wimbledon ve Avustralya Açık turnuvalarında ilk kez ön elemelerde yer aldı.

Çağla Büyükakçay, Pescara'da düzenlenen 2009 Akdeniz oyunları'nda teklerde gümüş madalya kazanmıştır. 2013 Akdeniz oyunlarında ise teklerde ve çiftlerde altın madalyanın sahibi olmuştur. Çağla Büyükakçay, Katar Açık Kadınlar Turnuvası'nın 2. turunda, organizasyonun son şampiyonu ve dünya 12 numarası Safarova'yı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. Milli tenisçi, bu seviye bir turnuvada 3. tura yükselen ilk Türk raket oldu.

EN GENÇ BAYAN MİLLİ TENİS TAKIMI OYUNCUSU

Çağla Büyükakçay, ailesinin desteğiyle 8 yaşındayken tenis oynamaya başladı. 12 yaşında Türkiye Klasman Turnuvası ve Türkiye Kapalı Kort Turnuvası şampiyonluklarını kazandı. 14 yaşında Enka Spor Kulübü'ne transfer oldu. 15 yaşında Türkiye Fed Kupası Takımı'na seçilerek Türk tarihindeki en genç bayan milli tenis takımı oyuncusu oldu.

GRAND SLAM'DA OYNAYAN İLK TÜRK BAYAN TENİSÇİ

Çağla Büyükakçay, 2009 yılında ilk Büyükler Türkiye Şampiyonası kupasını kazandı. 2010 yılında Valladolid'de düzenlenen ITF 25,000 $ turnuvasını kazanarak, bu ödülde ITF turnuvası kazanan ilk bayan Türk tenisçisi oldu. Çağla Büyükakçay, kazandığı bu turnuvayla birlikte, aynı sene ilk kez Grand Slam'da oynama hakkı elde etti.

2012 yılında İstanbul'da düzenlenen 13. TED Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda, tekler final maçında Hollandalı Richel Hogenkamp'a 2-0 yenildi.

Çağla Büyükakçay, 2014 yılında Malezya'da düzenlenen WTA kapsamındaki BMW Malezya Open turnuvasında Slovak Tadeja Majerič'i yenerek bir WTA turnuvasında çeyrek finale çıkan ilk Türk tenisçi olmuştur. Çeyrek finalde ise Çek Kristýna Plíšková'ya 6-4 ve 6-4 lük setlerle elenerek turnuvaya veda etmiştir.

23 Şubat 2015 tarihinde açıklanan WTA sıralamasında 108. sırada yer alarak kariyerindeki en üst sıraya ulaşmıştır.

2015 yılının Mart ayında FED Kupası Kalp Ödülü'nün oylamasında aday olduğu açıklanmıştır. Oylama sonucunda en çok oyu alan Çağla Büyükakçay, Fed Cup Heart Award Ödülü’ne layık görüldü. 2015 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen TEB BNP Paribas Istanbul Cup turnuvasına katıldı. Ancak 21 Temmuz 2015 tarihinde Slovak rakibi Daniela Hantuchová ‘ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

ULUSLARARASI TURNUVADA ŞAMPİYONLUK KAZANAN İLK TÜRK TENİSÇİ

Çağla Büyükakçay, 2016 İstanbul Cup turnuvasında, 22 Nisan tarihinde bir WTA turnuvasında yarı finale yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu. Bir sonraki gün yarı finaldeki 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0'lık galibiyet ile bir WTA turnuvasında finale çıkan ilk kadın raket oldu. Turnuvanın finalinde de 2-1'lik galibiyetle şampiyon olarak tarihe geçti. Çağla Büyükakçay, bu başarısıyla grand slam ana tablosunda yer almayı da garantilemiş oldu.