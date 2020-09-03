Brooklyn Nets, Steve Nash ile anlaştı

Uzun süredir koç arayışı süren NBA takımlarından Brooklyn Nets, daha önce iki kez MVP olmuş Steve Nash ile anlaştığını açıkladı. 46 yaşındaki Kanadalı, kariyerinde ilk kez koçluk yapacak.

Sezon içerisinde başarılı koçları Kenny Atkinson ile yolları ayırarak herkesi şaşırtan New York ekibi, birçok farklı koçla anılmıştı. Bu sezonu sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen süper yıldızları Kyrie Irving ve Kevin Durant’in talebi doğrultusunda daha deneyimli bir isimle çalışmak isteyen Nets’in, Gregg Popovich’i takımın başına getirmek istediği konuşuluyordu.

Yirmi yılı aşkın bir süredir San Antonio Spurs’ü çalıştıran ve takımıyla beş kez NBA şampiyonluğu yaşayan Popovich, Spurs’te kaldı. Nets adına konuşulan bir başka isim, Cleveland Cavaliers ile şampiyonluk yaşayan Tyron Lue’ydu. Ancak son günlerde Nets’te geçici olarak koçluk görevinde bulunan Jacque Vaughn’un koçluk görevini almasına kesin gözüyle bakılıyordu.

ANTRENÖRLÜK VEYA ASİSTANLIK TECRÜBESİ BULUNMUYOR

Steve Nash tam da bu süreç esnasında takımın başına getirildi. 2014’te basketbolu bırakan ve tarihin en iyi guardları arasında gösterilen Nash, 2000’lerin ortasında koç Mike D’Antoni’nin çalıştırdığı Phoenix Suns’la birlikte ligde oynanan basketbolu değiştirmiş fakat bu değişimi şampiyonlukla taçlandıramamıştı. Daha sonra LA Lakers forması giyen Nash, burada emekli olmuştu.

NBA tarihinde en çok asist yapan oyuncular arasında üçüncü sırada bulunan ve emekliliği sonrası Şöhretler Müzesi’ne seçilen Nash’in kariyerinde antrenörlük veya asistan koçluk deneyimi bulunmuyor. Efsane oyuncu Golden State Warriors’un şampiyonluklar yaşadığı süreçte takımın oyuncu geliştirme ekibinde bulunuyordu.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise's NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020

Bu bağlamda efsane guardın performansı şimdiden büyük bir merak konusu. Eldeki kadronun saha içi uyumu bir yana, Nash için yüksek egolu oyuncuları yönetmek ciddi bir sınav olabilir. Kevin Durant ile Warriors döneminden tanışık olsa da önceki takımlarında birçok sorun yaşayan Kyrie Irving’le kuracağı ilişki, takımın gidişatı açısından kritik bir rol oynayacak gibi gözüküyor.

Nets, Nash ile dört senelik bir sözleşme imzaladı. Bu da Brooklyn yönetiminin genç koça olan güvenini yansıtıyor. Lig tarihinde önemli guardların teknik ekip tecrübesi olmadan, direkt koçluğa geçişleri defalarca yaşandı. Modern NBA’de Doc Rivers/Orlando Magic, Isiah Thomas/Indiana Pacers, Mark Jackson ve Steve Kerr/Golden State Warriors ve Jason Kidd/Brooklyn Nets’le koçluk kariyerlerine başlamışlardı.

There’s a modern history of retired guards getting head coaching jobs without stints as assistant coaches, including Doc Rivers (Magic), Isiah Thomas (Pacers), Mark Jackson and Steve Kerr (Warriors) and Jason Kidd (Nets). — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2020

Bunu son yıllarda yapan kişilerden biri olan Jason Kidd’in ilk koçluk deneyimini Brooklyn Nets ile yaşaması ironik. Kidd de oyunculuğu döneminde MVP seçilirken ve lig tarihinin asist liderleri arasında ikinci sırada bulunuyor. Ancak efsane oyuncunun kariyeri hızlı başlasa da kısa süre içerisinde düşüş göstermişti.

Buna karşın Steve Nash, lig genelinde ciddi anlamda saygı gören bir figür. Kevin Durant’le Warriors’tan kalan tanışıklıklarının ötesinde samimi bir ilişkileri bulunuyor. Oyunculuk döneminde D’Antoni’nin “7 saniye veya daha hızlı” oyun siteminde takımını bir general gibi yöneten Nash’in basketbol bilgisine de bir o kadar güveniliyor.

Her şey bir tarafa, bu birlikteliğin lige renk katacağı aşikar. Nash’in Nets’teki bu zor görevi tüm basketbol severler tarafından ilgiyle takip edilecek.

Derleyen: Turan Bakülü

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