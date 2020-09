Brooklyn Nets, Steve Nash ile anlaştı

Uzun süredir koç arayışı süren NBA takımlarından Brooklyn Nets, daha önce iki kez MVP olmuş Steve Nash ile anlaştığını açıkladı. 46 yaşındaki Kanadalı, kariyerinde ilk kez koçluk yapacak.

Sezon içerisinde başarılı koçları Kenny Atkinson ile yolları ayırarak herkesi şaşırtan New York ekibi, birçok farklı koçla anılmıştı. Bu sezonu sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen süper yıldızları Kyrie Irving ve Kevin Durant’in talebi doğrultusunda daha deneyimli bir isimle çalışmak isteyen Nets’in, Gregg Popovich’i takımın başına getirmek istediği konuşuluyordu.

Yirmi yılı aşkın bir süredir San Antonio Spurs’ü çalıştıran ve takımıyla beş kez NBA şampiyonluğu yaşayan Popovich, Spurs’te kaldı. Nets adına konuşulan bir başka isim, Cleveland Cavaliers ile şampiyonluk yaşayan Tyron Lue’ydu. Ancak son günlerde Nets’te geçici olarak koçluk görevinde bulunan Jacque Vaughn’un koçluk görevini almasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Steve Nash tam da bu süreç esnasında takımın başına getirildi. 2014’te basketbolu bırakan ve tarihin en iyi guardları arasında gösterilen Nash, 2000’lerin ortasında koç Mike D’Antoni’nin çalıştırdığı Phoenix Suns’la birlikte ligde oynanan basketbolu değiştirmiş fakat bu değişimi şampiyonlukla taçlandıramamıştı. Daha sonra LA Lakers forması giyen Nash, burada emekli olmuştu.

NBA tarihinde en çok asist yapan oyuncular arasında üçüncü sırada bulunan ve emekliliği sonrası Şöhretler Müzesi’ne seçilen Nash’in kariyerinde antrenörlük veya asistan koçluk deneyimi bulunmuyor. Efsane oyuncu Golden State Warriors’un şampiyonluklar yaşadığı süreçte takımın oyuncu geliştirme ekibinde bulunuyordu.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise's NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020