Boca Juniors’ta büyük şok! Corona sağlık fanusu dinlemedi!

Arjantin’de liglerin başlamasına kısa süre kalan Boca Juniors’ta corona virüsü şoku yaşandı. Arjantin’in en önemli kulüplerinden biri olan Boca Juniors, resmi sitesinden yaptığı açıklamada 18 futbolcunun corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Corona virüsü salgınına önlem olarak, tüm takımın toplandığı, dışarıdan giriş ve dışarıya çıkışın yasak olduğu sağlık fanusunda yaşanan bu olay, virüsün tehlikesini gözler önüne serdi.

Tüm takımın izolasyon halinde Ezeiza’da bir komplekste bulunduğu sırada 18 futbolcunun corona virüsüne yakalanması, Arjantin’de şok etkisi yarattı. Arjantin Kulübü’nden yapılan açıklama sonrası ülkede futbol maçlarının oynanıp oynanması gerektiği yeniden tartışmaya açıldı. Tam korunaklı bir şekilde sağlık fanusunda bile corona virüsüne yakalanılması, Arjantin kamuoyunda sezonun iptal edilmesi gerektiği düşüncesinin ağırlık kazanmasına neden oldu.

Yapılan açıklamada corona virüsüne yakalanan 18 futbolcudan dördünün hafif belirtiler (Semptom) gösterdiği, orta derecede belirti gösteren altı futbolcunun artık belirti göstermediği, kalan sekiz futbolcunun ise hiçbir hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.

FUTBOLCULAR KARANTİNAYA ALINDI

Corona virüsüne yakalanan 18 futbolcunun karantina altına alındığı, diğer futbolcuların ise sağlık fanusunda antrenmanlara devam edeceği öğrenildi. Karantinaya alınan futbolcuların, sağlık otoritelerinin vereceği karar doğrultusunda yeniden antrenmanlara başlama tarihinin belirleneceği ifade edildi.

Karantinaya alınan futbolcuların tedavilerine başlandığı, tedavileri sona erdikten sonra yeniden test yapılacağı belirtildi.

Boca Juniors, doktoru Ruben Argemi, corona virüsüne yakalanan futbolcuların ismini vermezken, sarı-lacivertli takımda forma giyen Carlos Tevez’in izolasyona alınan futbolcular arasında olmadığı bilgisini paylaştı.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

En yaygın semptomlar:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

Daha seyrek görünen semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı

SAĞLIK FANUSU NEDİR?

Arjantin’de sezon öncesi hazırlık kampları, futbolcuların dış dünya ile bağlantılarının kesildiği, sağlık fanusu adı verilen tesislerde yapılıyor. Bu tesislere girmek ya da tesislerden çıkmak yasak… Teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinden oluşan grup, izole bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor.

Sağlık fanusu, dışarıdan enfekte olmadıkları garanti edlmiş kişilerin zorunlu durumlar dışında kamp bölgesine girememelerinden kaynaklı kullanılıyor.