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Beşiktaş’ın yeni transferi Francisco Montero takımla çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Francisco Montero da takımla ilk çalışmasını yaptı.

21:11 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ın yeni transferi Francisco Montero takımla çalıştı

Beşiktaş, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Siyah-beyazlılar, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada çift kale maç ile çalışmayı sürdürdü. İdman, şut çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol futbolcu Francisco Montero da takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı.

Beşiktaş, yarın hazırlık turnuvasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

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