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Aytemiz Alanyaspor santrfor Khouma Babacar’ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen 27 yaşındaki santrfor Khouma Babacar'ı kadrosuna dahil etti

16:07 -
Haberler Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor santrfor Khouma Babacar’ı transfer etti

Aytemiz Alanyaspor, Senegalli santrafor Khouma Babacar’ı İtalya’nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Daha önce Fiorentina ve Lecce’de de forma giyen Babacar, İtalya liginde 166 maçta 39 gol atarak 14 asist yaptı. İtalya Kupası’nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Babacar, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti.

Babacar, Senegal’in A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da forma giydi.