Ahmet Nur Çebi: Sokağa para atamam

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer bekleyen taraftarlardan ‘anlayış' istedi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) verdiği limitlere riayet edilmediği takdirde transfer edilen futbolcuların oynatılamayacağına dikkat çeken Beşiktaş Başkanı, şunları söyledi:

“Beşiktaş'ın limitleri, elimizdeki kadroya bile az geliyor. İyileştirme olacağına dair tereddütlerimiz var. Herkes bizden transfer bekliyor ama bu limitler çözülmeden transfer diye bir şey olmaz. Bu bize miras kaldı. Dört oyuncuyu oynatacak parayı, bir oyuncuya veriyoruz. Gitmesini istediğimiz oyuncular da gitmiyor. Taraftar bana küsebilir ama Beşiktaş'ın selameti için biraz anlayış gerekiyor.”

Beşiktaş, yeni sezon öncesi Franscisco Montero, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Hüseyin Atakan Üner'i kadrosuna kattı.

“NEDEN KAMPANYA YAPTIK”

Üç büyük kulüp taraftarının limit tepkisi için TFF'ye yürüme noktasına gelebileceğini söyleyen Başkan Çebi, “Transfer yaptık diye resim verelim sonra sahaya çıkaramayalım. Böyle bir para varsa biz neden kampanyayla para topladık milletten? Yapamadığım transferin hesabını veririm ama yapıp da sokağa attığım paranın hesabını veremem. Bana ‘limitçi başkan' diye manşet atılır mı? Ben limitçi değilim ki; bu limiti koyanlar orada” ifadelerini kullandı.

N’KOUDOU GÖNDERMESİ

Çebi, santrfor ve sağ bek bölgesine acil transfer gerektiğini belirtirken ilginç bir gerçeği şöyle dile getirdi: “Belki bir kanat alacağız. Bakın bir futbolcumuz sakatlandı. Bu çocuğun (N'Koudou) bonservis bedelinin yarısı 4.5 milyon Euro'ya alınmış. Bu çocuk ayda bir maç oynayıp sakatlanıyor. Biz buna ne yapabiliriz? Şimdi oraya da bir adam bulmak zorundayız.”