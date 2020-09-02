Zinedine Zidane: ‘Ronaldo, Ramos ve Modric’le çalıştım ama Kroos bambaşka’

2014 yılında Bayern Münih’ten Real Madrid’e transfer olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Toni Kroos, 2 La Liga ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu zaferleri birlikte kazandığı teknik direktör Zinedine Zidane, Alman futbolcunun mükemmel biri olmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Fransa medyasına konuşan Zidane, “Kendi konumunda dünyanın en iyilerinden biri olan muhteşem bir futbolcu olarak hatırlanacak” diyerek Kroos’a olan hayranlığını dile getirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, “Takımın başına geldiğimde onun koçu olduğum için mutluydum. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modric ve Sergio Ramos gibi isimlerle çalıştığım doğru ama Kroos’a koçluk yaptığımı ayrıca söyleyeceğim” diyerek Alman futbolcuya verdiği öneme dikkat çekti.

Kroos’un profesyonelliğine değinen Zidane, “Onun her gün antrenman yaptığını görmek etkileyici. Müthiş bir profesyonel. Ondan bahsetmek, olağanüstü birinden bahsetmek demektir” ifadelerini kullandı.

“ASIL ERDEMİ DİNGİNLİĞİ”

Kroos’un ana yeteneğinin sabır, soğukkanlılık ve örnek teşkil eden bir oyuncu olduğunun altını çizen Zidane, “O kadar iyi ki 6 numara veya 10 numara olarak oynayabilir. Saha içinde her yere adapte oluyor ve asıl erdemi dinginliği ve sakinliği” dedi ve sözlerini şöyle noktladı:

“Toni çok sessiz ve içine kapanık bir çocuk. Ama konuşmaya başladığında asla durmuyor. Onun katılımının önemli hale geldiği birçok konuşmasına denk geldim.”