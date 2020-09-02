Ünlü spor hukukçusu Messi olayını değerlendirdi

İspanyol devi Barcelona’da, uzun süredir Lionel Messi krizi ile uğraşıyor. Takımdan ayrılma isteğini yönetime bildiren Arjantinli yıldız, bonservis bedeli olmadan gitmek isterken Barcelona, takımda kalmasını istediği Messi’yi almak isteyen kulübün, sözleşmede yer alan 700 milyon Euro serbest kalma maddesindeki rakamı ödemesini istiyor.

Messi, sözleşmesinde bulunan ’30 Haziran tarihine kadar bedelsiz serbest kalabilir’ maddesinin, corona virüsü nedeniyle sezonun geç bitmesinden dolayı hala geçerli olduğunu savunuyor. Barcelona yönetimi ise, sürenin dolduğunu, Messi’nin serbest kalma maddesindeki rakam ödenmeden ayrılamayacağını iddia ediyor.

Bütün bu tartışmalar sürerken sağlık kontrollerine gelmeyen, takımın yaptığı ilk idmana da çıkmayan Messi’nin gemileri attığı gözlenirken, İspanya 1. Futbol Ligi La Liga yönetimi Barcelona’ya destek çıktı. Messi’nin bedelsiz ayrılamayacağını belirten La Liga yönetimi, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin sözleşme durumuyla ilgili olarak son günlerde yaşanan tartışmalar sonrası yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun ancak sözleşmesinde bulunan serbest kalma ücretinin ödenmesi durumunda sözleşmesini sonlandırabileceğini açıkladı.

Manchester City’nin, Lionel Messi’ye üç yılı İngiliz ekibinde, iki yılı ise City Football Group ABD’deki takımı New York City’de olmak üzere 5 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. Messi’nin, Manchester City’den gelen 5 yıl için 700 milyon Euro’luk teklifi kabul ettiği belirtildi. Manchester City, daha önce Arjantinli yıldıza 5 yıl için 500 milyon Euro önermişti.

“LA LIGA ENGEL OLAMAZ”

İspanyol ünlü spor hukukçusu Rafael Alonso, Messi ile Barcelona arasında yaşanan bonservis krizi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

La Liga yönetiminin Messi’nin bedelsiz ayrılmasına engel olamayacağını belirten Rafael Alonso, Süddeutsche Zeitung’a verdiği röportajda “Corona virüsü salgını nedeniyle sözleşmede yer alan bedelsiz serbest kalma süresinin Ağustos 2020’ye, yani sezonun bittiği tarihe, uzaması gerekiyor. Çünkü Messi, takımda kalıp kalmama kararını gelecek teknik direktöre ve transfer edilecek futbolculara göre verecekti. Sezon bitmediği için bu kararlar alınmadığı için, sürenin de sezon sonuna kadar uzaması gerekir” dedi.

Rafael Alonso, kriz ile ilgili son kararı FIFA’nın vermesi gerektiğini de savundu. FIFA ise, konuya karışmama kararı alıp, topu İspanyol mahkemelerine atmıştı.