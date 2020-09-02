TFF Olağan Genel Kurulu’nda üst düzey protesto!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da protestoların ve hukuki sorunların gölgesinde gerçekleştirildi. Genel kurula Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'un başkanları katılmadı. Kasımpaşa da toplantıyı protesto etti. Göztepe, mevcut 7 delegesinden sadece KBV Başkanı Mehmet Sepil ile temsil edildi. Genel kurula, faaliyet raporları ve bütçe ile ilgili tartışmalar damga vurdu.

Genel Kurul’dan 15 gün önce toplantı gündeminde yer alan belgeleri delegelere göndermesi zorunlu olan TFF, buna rağmen faaliyet raporunu ve bütçe ile ilgili evrakları 3 gün kala gönderip kulüplerin mali tabloları incelemesine olanak tanımadı. Fenerbahçe ve Kasımpaşa, buna itiraz etti. TFF yönetimi, oylamada 3'te 2 yeterli çoğunluğun olmayacağı gerekçesiyle, gündemdeki ‘TFF statüsünde değişiklik yapılmasıyla ilgili' 19. maddenin çıkarılmasını talep etti. Oylamada bu madde oy birliği ile çıkarıldı.

ÖZDEMİR BÜTÇEYİ SAVUNDU

TFF Başkanı Nihat Özdemir, SÖZCÜ Spor Müdürü Bahadır Çokişler'in genel kuruldan 2 gün önce gündeme getirdiği, mali tablolardaki yüksek rakamları savundu. Özdemir “Sponsorluktaki çalışmalarımız ve uluslararası markalarla imzaladığımız yeni anlaşmalarla Türk futbolunun gelişimi için gelirlerimizi arttırırken giderlerde tasarruf yoluna gittik” ifadelerini kullandı.

TFF İBRA EDİLDİ

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019- 31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Federasyonun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de oy birliğiyle kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu, gerektiğinde bütçe tadili yapılması ile gayrimenkul alımı ve satımı konusunda genel kuruldan yetki aldı.

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