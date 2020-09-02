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Son dakika! Paris Saint-Germain açıkladı: Üç oyuncunun corona virüsü testi pozitif!

Paris Saint-Germain, üç oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gerekli protokolleri uyguladıklarını ifade eden PSG, kulüp genelinde testlerin süreceğini açıkladı.

SKOR DIŞ HABER
16:15 -
Haberler Fransa Ligue 1
Son dakika! Paris Saint-Germain açıkladı: Üç oyuncunun corona virüsü testi pozitif!

Fransa Ligue 1’de ligin ikinci haftası oynanırken, 10 gün önce, 23 Ağustos’ta UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Paris Saint-Germain henüz lige başlamadı. Öte yandan kulüpten yapılan açıklamaya göre üç futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Kulüp resmi iletişim kanalları üzerinden bilgiyi paylaşırken gerekli protokollerin test sonuçları gelir gelmez derhal devreye sokulduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre kulüp genelinde corona virüsü testleri devam edecek. Paris Saint-Germain, Ligue 1’in ilk haftasında 10 Eylül’de Lens deplasmanına gidecek.

Paris Saint-Germain, hangi oyuncuların corona virüsüne yakalandığını açıklamadı. Fransa şampiyonu PSG, Pazartesi günü de iki oyuncusunun koronavirüse yakalandığını ve bu oyuncuların karantinaya alındığını açıklamıştı.

Corona Fransa Ligue 1 Paris Saint Germain
Son güncelleme: 17:50 02.09.2020