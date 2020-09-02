Snooker efsanesi Stephen Hendry, 51 yaşında emeklilikten döndü!

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan ve 2012 yılında emeklilik kararını açıklayan snooker efsanesi İskoç sporcu Stephen Hendry, aktif snooker kariyerine geri döndüğünü açıkladı.

2012 yılında dünya şampiyonasında çeyrek finalde elendikten sonra kariyerini noktalayan Hendry, sekiz yıllık bir aradan sonra 51 yaşında World Snooker Tour’a iki sezon için geri dönüyor.

İlk şampiyonluğunu 1990’da elde eden ve 90’lı yıllar içinde 6 kez daha bu başarıya imza atan (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999) İskoç sporcu, geri döneceği için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

“Gelecek iki sezonda bazı turnuvalara katılacak olma şansı elde ettiğim için heyecanlıyım” diyen Hendry, “World Seniors’ta yeniden ıstakayı elime alınca çok keyif aldım ve koç eşliğinde antrenmanlarla oyunuma biraz daha güvenim geldi. Her zaman yarışma duygusunun verdiği ateşi özlüyordum ve performans noktasında bir beklentim olmamasına rağmen bunun masaya geri dönme sürecimi keşfetmek için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Bu yıl 6. dünya şampiyonluğunu elde eden ve 2013’ten sonra ilk kez bunu başaran 44 yaşındaki Ronnie O’Sullivan yeni jenerasyon oyuncularının oyun standardını eleştirmiş ve kalite eksikliği nedeniyle hala kazanma yeteneğini koruyabildiğini öne sürmüştü. Hendry’nin de O’Sullivan’ın hala etkili oynuyor olabilmesinden ilham aldığı düşünülüyor.

‘Hendry, bu sporun devi!’

Hendry, tur davetiyesiyle World Snooker Tour’a katılma hakkı elde ederken World Snooker başkanı Barry Hearn “O, bu sporun devi ve biliyorum ki gelecek aylarda ne zaman masanın başına geçse gözler onun üzerinde olacak. Stephen’ın mücadeleci ateşinin hala yandığını görmek harika ve muhteşem başarılarına baktığınızda ona bu fırsatı vermemek olmazdı. Stephen için gelecek iki sezonda en iyisini diliyorum” dedi.