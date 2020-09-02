Şenol Güneş ‘En büyük rakibimiz Corona’

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi’nde oynanacak Macaristan maçı öncesi takımın son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sivasspor teknik patronu Rıza Çalımbay’ın açıklamalarına deyinen Şenol Güneş, ‘Rıza Hoca’yı sever sayarım. Kardeşim olarak görürüm. Görüşlerini söyleyecektir. Bu kamp döneminde görüşemedik ama pandemi döneminde konuştuk, görüştük. O zaman da olumlu eleştirileri vardı. İddialı bir takımdı. Kadronun darlığı nedeniyle geri düştü. Bu eleştirileri yapacak. Katılmamakla beraber yapacak. Sivasspor bu başarıyı elde etti. Ben de Rıza Hoca ve Sivasspor ile gurur duyuyorum.’ dedi.

İşte Şenol Güneş’in açıklamaları…

Rıza Çalımbay’ın ‘Sivasspor’dan da birileri olması lazımdı.’ eleştirisine Şenol Güneş, “Rıza Hoca’yı sever sayarım. Kardeşim olarak görürüm. Görüşlerini söyleyecektir. Bu kamp döneminde görüşemedik ama pandemi döneminde konuştuk, görüştük. O zaman da olumlu eleştirileri vardı. İddialı bir takımdı. Kadronun darlığı nedeniyle geri düştü. Bu eleştirileri yapacak. Katılmamakla beraber yapacak. Sivasspor bu başarıyı elde etti. Ben de Rıza Hoca ve Sivasspor ile gurur duyuyorum. Kıt imkanlarıyla en başarılı takımlardan bir tanesi oldu. Maçı buraya alarak ödül verdiğimizi düşünüyorum. Maalesef, pandeminin artması nedeniyle seyircisiz oynayacağız. Bu yüzden üzüntülüyüz. Sivasspor’dan 5 oyuncu ile görüşmüştüm. Mert Hakan, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Uğur Çiftçi ve bir de Caner vardı galiba. Şu anda takım içerisinde 2 tanesi bizimle beraber. Sivas’ta oynarken aldım onları, düşünüyordum. İkisi de transfer oldu. Sivasspor’dan oyuncu almadık demek doğru değil. Bugün itibariyle Sivasspor’dan ayrıldı ama bu, Rıza Hoca’nın, yönetimin, başkanın, Sivasspor’un başarısıdır. Sol taraf için Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi’yi düşünüyorduk. Genelleme yaptığı için, başka oyuncu var mı bilmiyorum. Bize isim söylerse biz onu dinleriz. Kulağımız herkese açık. Bir tercih yaptığımızda hiçbir ön şart, olumsuzluk yok. Herkesin bize söyleyecekleri her oyuncuyu değerlendiririz. Mert Hakan ve Emre Kılınç, yarın sahada olacaklar.” cevabını verdi.

“6-7 ULUSLARARASI OYUNCULARI VAR”

Macaristan’da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncularla ilgili gelen soruya Milli Takım Hocası, “Koronavirüsle ilgili olumsuzluk yok, testler negatif çıktı. Bizimle olması muhtemel bazı oyuncular yok, bazı oyuncuları evraklar nedeniyle alamadık. Milli takımda seçim hakkı var. Kimin eksik olduğundan çok eldeki oyuncuların verimi önemli. Eldeki oyunculardan en iyisini almayı umuyoruz. Sezon başı olarak performansların ne olduğunu göremiyoruz veya bazılarını eksik görüyoruz. En iyisini oynatmaya çalışacağız. Bizim ligler başlamadı, Macar ligi 3. haftasındayız. Onlar eksik oyuncularını Fehervar ve Ferençvaroş’tan aldılar. Ferençvaroş, Celtic’i elemiş bir takım. 6-7 oyuncuları uluslararası deneyime sahip. Bir eksik göremiyorum. Gulacsi, Orban, Nagy, Szalai, Sallai ve orta sahada Szoboszlai var. Bunlar çok iyi oyuncular. Form grafikleri nedir, nasıldır bilemiyorum. Ne bizde, ne onlarda eksik yok. Kıran kırana kazanmak için oynayacaklar. Biz de öyle oynayacağız.” cevabını verdi.

“ÇALHANOĞLU DAHA DA GÜÇLÜ VE ETKİLİ”

Hakan Çalhanoğlu ile ilgili gelen soruya Şenol Güneş, “Hakan, uluslararası değeri olan ve marka değeri yüksek olan Milan’da oynuyor. Yetenekleri belli. Biz ondan memnunuz. Şikayetimiz olmadı. Oyuncu kabiliyeti, verim ve karakter olarak çok önemli bir oyuncu. Kaptanlardan bir tanesi. Tecrübesiyle, oyun kalitesiyle, oyun görüşüyle takım katkı yapan bir oyuncu. Bütün oyuncularımız değerli, farklı kılan kendileri. Bütünün parçaları ve bütün parçalar önemli. Bugün de aynı şeyleri düşünüyoruz. Oynadığı veya oynamadığı zaman da en değerli oyunculardan bir tanesi. Pandemi sonrası daha da güçlü ve etkili oldu. Mevki olarak forvet arkasında daha başarılı. Zaman zaman takımın ve maçın önemine göre, sol açıkta da sağ açıkta da oynatıldığı oldu. En ideal yeri forvet arkası. Topu iyi kullanan, iyi vurabilen, atan, attıran ve duran topları kullanan bir oyuncu. Anlatmaya gerek yok. Ona da, bütün oyunculara da başarılar diliyorum.”

“EN BÜYÜK RAKİBİMİZ CORONA VİRÜS”

Şenol Güneş, “Şu anda en büyük rakibimiz pandemi. Hep birlikte corona virüse karşı takım olmalıyız. Bir kişinin veya bir ülkenin virüsü yenmesi yeterli değil. Dünya, global bir dünya. Hepimiz dikkatli olalım. Görünmeyen ama en büyük rakibimiz olan corona virüsü, el ele verip, insanlık olarak virüsü yenmemiz gerekiyor…” sözleriyle konuşmasını noktaladı.