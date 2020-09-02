Robert Lewandowski: ’40 yaşıma kadar oynayabilirim’

Borussia Dortmund’da yıldızı parladıktan sonra ezeli rakip Bayern Münih’e transferi sansasyon yaratan Robert Lewandowski, aradan geçen 6 yılda sayısız şampiyonluk ve başarı yakalamayı başardı.

Her ne kadar Dortmund taraftarlarını üzen bir seçim yapmış olsa da, kariyeri açısından bakıldığında Lewandowski’nin hiçbir pişmanlık yaşamadığını düşünebiliriz.

Tüm zamanların en iyi golcüleri arasında gösterilen 32 yaşındaki Polonyalı forvet, geride kalan sezonda oynadığı 47 maçta 55 gol atarak formunun zirvesinde olduğu günleri yaşıyor.

Bayern Münih ile sözleşmesi 2023’te sona erecek olan deneyimli golcü, şu anda mevkisinde en iyi olduğunu ve daha uzun süre iş yapabileceğine inanmış durumda.

“32 DEĞİL, 26 HİSSEDİYORUM”

Kicker’a konuşan golcü oyuncu, “Bu son sözleşmem olmayacak. Bayern’de kariyerimi bitirmek elbette bir seçenek ama daha futbol oynayacak uzun yıllarım var. Kariyerimin sonuyla ilgili düşünmüyorum. Kendimi 32 yaşında değil, 26 yaşında gibi hissediyorum. Belki 8 yıl daha devam edebilir ve 40’ıma kadar futbol oynayabilirim. Son yıllarda en üst seviyeye ulaşmak için özel olarak çalışmalar yaptım” ifadelerini kullandı.

Bir dönem Bayern Münih’te teknik direktörlük yapan Pep Guardiola, Lewandowski’nin çalışma ahlakı üzerine övgü dolu sözler sarfetmişti.

İspanyol teknik adam, “Gördüğüm en profesyonel futbolculardan biri” dediği Polonyalı yıldız için “Aklında sürekli doğru beslenme, uyku ve antrenman oluyor. Asla sakatlanmıyor çünkü günün 24 saati boyunca bunları planlıyor. Her zaman en iyi durumda olmanın ne kadar önemli olduğunun farkında” ifadelerini kullanmıştı.

YEMEKTEN ÖNCE TATLI, SADECE SOL TARAFTA UYKU!

Her geçen yıl performansını daha da üst seviyeye çıkartan Lewandowski, başarısının altında yatan gerekçelere bazı tuhaf batıl inançlarını da katıyor. Ana yemekten önce muhakkak tatlı yiyen Lewandowski, sadece sol tarafa dönerek uyuyor. Sahada oynadığı futbola bakılırsa Lewandowski’nin alışılmadık ritüellerinin işe yaradığı söylenebilir.