Monaco, Kevin Volland’ı transfer etti! Bayer Leverkusen açıkladı…

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Alman golcü Kevin Volland’ın, Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco’ya transfer olmak üzere takımdan ayrıldığını açıkladı.

2014-2016 yılları arasında 10 kez Almanya milli takımının da formasını 10 kez giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu, Monaco ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Hoffenheim’da geçirdiği dört yılın ardından, dört sene önce Leverkusen kadrosuna katılan Volland, geçen sezon Bundesliga’da 10 gole imza atmıştı.

Volland, Monaco ile temmuz ayında sözleşme imzalayan Bayern Münih’in eski teknik direktörü Niko Kovac’la çalışacak.

Ayrılığa dair açıklamalarda bulunan Leverkusen’in sportif direktörü Simon Rolfes “Kevin için şimdi yurtdışında dikkat çekici bir kulübe gitme fırsatı doğunca kulüp de tüm taraflar içinn tatmin edici bir anlaşmayla onun bu dileğini yerine getirmiş oldu” dedi.