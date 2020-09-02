Manchester United, Jadon Sancho’dan vazgeçmiyor: ‘Sen konuşursan izin verirler!’

Yaz transfer döneminde Lionel Messi’nin yeni kulübü konuşulurken gündemi sarsan bu şok gelişmeden önce gözler Borussia Dortmund’un 20 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Jadon Sancho’nun üstündeydi.

Manchester United’ın radarındaki genç oyuncunun kulübü Dortmund, astronomik bonservis bedelleri talep ederken son olarak United’ın 110 milyon Pound’a kadar çıkmaya razı olabileceği İngiliz basınında yer aldı.

Ancak küçük bir sorun var. Dortmund ne olursa olsun Jadon Sancho’yu bırakmaya kolay kolay razı olmayacağını açıklarken bu konuda İngiliz futbolcunun ağzını da bıçak açmıyor.

Astronomik maaşta da anlaşıldı ama…

Yine İngiliz basınında United’ın Sancho’ya haftalık 300 bin Pound maaş vereceği ifade edilirken Dortmund’un çok daha fazla bir bonservis bedeli talep ederek anlaşmayı zora soktuğu ifade ediliyor.

İLGİLİ HABER Zinedine Zidane: `Ronaldo, Ramos ve Modric`le çalıştım ama Kroos bambaşka`

Bunun üzerine United için tek yolun Sancho’nun bastırması olduğu öne sürüldü. Genç oyuncu Manchester United’a transfer olmak istediğini dile getirir ve Dortmund yönetimini de bu yönde bir “baskı” yaparsa transferin gerçekleşmesi için bir engel kalmayacağı belirtiliyor.

Solskjaer yönetiminde Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Anthony Martial ve Marcus Rashford’dan çok etkili bir hücum hattı oluşturan United, Sancho’yu da bu rotasyona ekleyerek ligde şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde prestijli bir sonuç elde etmek istiyor.