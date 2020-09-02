Manchester United, Donny van de Beek’i kadrosuna kattığını açıkladı

Manchester United, uzun süredir nereye gideceği merak edilen Hollandalı yıldız orta saha oyuncusu Donny van de Beek’i kadrosuna kattığını açıkladı. The Athletic’ten David Ornstein’in yaptığı habere göre, Ajax’lı yıldız için Manchester ekibi bonuslar dahil 40 milyon Sterlin’lik bir bonservis bedeli ödeyecek.

Real Madrid’in iki sezondur yaptığı girişimlere karşın oyuncuyu transfer edememesinin ardından Hollandalı, İngiltere’yi tercih etti. Oyuncunun transfer dedikodularında birçok Avrupa deviyle adı anılıyordu.

Yeni takımıyla 5+1 senelik sözleşme imzalayan van de Beek ilk röportajında, “Böyle bir tarihe sahip kulübe katılıyor olmanın benim adıma nasıl inanılmaz bir fırsat olduğunu tarif edemiyorum. Ajax’taki herkese teker teker teşekkür ederim. Kariyerimde bir sonraki adımı atmaya hazırım ve United’tan daha yüksek bir standart bulunmuyor” diyerek heyecanını dile getirdi.

23 yaşındaki yıldız oyuncu 2018/2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde müthiş maçlara imza atan Ajax takımının önemli parçalarından biriydi. Takım arkadaşları Hakim Ziyech, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt ve Kasper Dolberg; kendisinden önce takımdan ayrılarak Hollandalı kulübe 290 milyon Euro üzerinde bonservis geliri sağlamıştı.

İnanılmaz başarılara imza atan ve 2017’den itibaren üst yapıya çıkardığı oyuncularıyla yıllar sonra yeniden dikkat çeken Ajax, yakaladığı jenerasyon ile tüm futbol severlerin takdirini toplamayı başardı. Van de Beek’in de ayrılmasının ardından Ajax’ın 2018/2019 sezonu kadrosundan geriye yalnızca Andre Onana, Nicolas Tagliafico ve David Neres gibi isimler kaldı.

2018 yazından itibaren sattığı 8 futbolcudan 360 milyon Euro kazanç elde Ajax, futbol tarihine yaptığı katkılar 1960’larda teknik direktör Rinus Michels’in takımın başına geçmesiyle başladı. Hollandalı hoca “beraber savunma, beraber hücum” olarak açıkladığı ve literatüre “total futbol” olarak geçen felsefeyle 1971, 1972 ve 1973’te takımıyla Avrupa Kupası’nı kazanma başarısı göstermişti.

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