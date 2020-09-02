Kerem Aktürkoğlu kimdir? İşte kariyeri…

Muhammed Kerem Aktürkoğlu 21 Ekim 1998 Kocaeli doğumludur. Orta saha mevkisinde görev yapan genç oyuncu son olarak Galatasaray’a transfer olmuştur.

Futbol hayatına 2011 yılında Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Daha sonra Hisareynspor’a ardından da Başakşehir altyapısına geçti.

2017-18 sezonunda 3. Lig takımlarından BB Bodrumspor’a kiralandı. Burada Türkiye Kupası dahil ligde 28 maça çıkan futbolcu 4 gol kaydetti. 2018-19 sezonunda 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor’la sözleşme imzaladı. Takımıyla 34 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. 2019-20 sezonunda bir başka 3. Lig takımı 24 Erzincanspor’la anlaşan futbolcu, 34 maçta sergilediği 20 gollük performansıyla kulübünün en skorer ismi olmayı başardı ve takımının 2.Lig’e yükselmesine doğrudan katkı sağladı. 2020-21 sezonunda Süper Lig takımlarından Galatasaray’la 4 yıllık sözleşme imzaladı.