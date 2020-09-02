Kasımpaşa’dan transfer bombardımanı!

Kasımpaşa, yeni transferlerini duyurmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlı takım, Feyzi Yıldırım ve Yasin Dülger'in ardından orta sahaya da takviye yaptı. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada Avusturya takımlarından St. Pölten'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Alan Lima Carius'u 2 yıllığına renklerine bağladığı ifade edildi. Kasımpaşa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Avusturya ligi ekiplerinden SKN St. Pölten takımının formasını giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Alan Lima Caris, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

Ayrıca İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Macaristan Ligi ekiplerinden Debreceni takımında forma giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Kevin Varga’nın sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri’nde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak Eskişehirspor'da görev yapan sağ bek oyuncusu Mehmet Feyzi Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor’da forma giyen 24 yaşındaki Mehmet Feyzi Yıldırım, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak Nevşehir Belediyespor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu YAsin Dülger ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Nevşehir’de forma giyen 24 yaşındaki Yasin Dülger sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” ifadelerine yer verildi.