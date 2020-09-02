Juventus Luis Suarez ile anlaştı! Artık Chiellini’yi istediğinde ısırabilecek…

Lionel Messi’nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusu Barcelona ve dünya futbolunun gündemini meşgul ederken, Katalan ekibi bir başka yıldızı Luis Suarez’i de elden çıkarmanın peşinde.

Takımda büyük bir revizyon hazırlığı yapan Katalan yönetimi, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Uruguaylı forveti satarak bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

İtalyan devi Juventus da bu fırsatı değerlendirerek sözleşme iptali için gerekli 14 milyon euro’luk ücreti ödeyerek Suarez’i kadrosuna katmak isterken, yıldız forvetle prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ!

Eski takımı Ajax’ı reddederek Cristiano Ronaldo’lu Juventus’a gitmeyi tercih eden golcü futbolcu, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ile yaptığı görüşmenin ardından yıllık 10 milyon euro maaşı kabul etti. Ancak bu transfer ilginç bir buluşmayı da beraberinde getirecek.

CHIELLINI’Yİ ISIRMAK 4 AYINA MÂL OLDU!

Hem Messi hem de Ronaldo ile takım arkadaşı olan ender futbolcular arasına girecek olan Suarez, 2014 Dünya Kupası’nda oynanan İtalya-Uruguay maçında omzundan ısırdığı Giorgio Chiellini ile de takım arkadaşı olacak.

Uruguaylı forvet bu hareketi nedeniyle FIFA tarafından 4 ay futboldan men cezası almıştı. 2013-14 sezonunda da Liverpool forması giydiği sırada Chelsea maçında Branislav Ivanovic’in elini ısıran ve ‘Vampir’ lakabı takılan Suarez, o dönem de 10 maç men cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

SUAREZ’İ SUÇLAMADI, HAYRANLIĞINI AÇIKLADI!

İtalyan savunma oyuncusu Chiellini, otobiyografisinde Suarez ile yaşadığı olaydan bahsederken Uruguaylı forveti asla suçlamadığını, hatta Suarez’e hayran olduğunu dile getirmişti.

Transferin bittiği haberinin ardından sosyal medyadaki birçok kullanıcı, Juventus’un Suarez’i Chiellini’yi daha fazla ısırması için transfer ettiği şeklinde alaycı yorumlarda bulundu.

YILLAR GEÇTİ, GOLLER DURMADI!

2011 yılında Ajax’tan Liverpool’a transfer olan Suarez, Premier Lig’de kıl payı kaçırdığı şampiyonluğa rağmen attığı gollerle ve sergilediği performansla 2014’te 80 milyon euro bedelle Barcelona’ya transfer oldu.

Katalan ekibiyle 4 La Liga, 4 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupa, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayayan Suarez, La Liga’da oynadığı 191 maçta 147 gol-74 asistlik grafiği ile yaşı ilerlese de skorer oyuncu özelliğini korumayı başardı.

Kariyeri boyunca toplam 612 maça çıkan Suarez, 406 gol-231 asistle dönemin en etkili forvetleri arasına ismini yazdırdı.