Jazz son saniyede kaçırdı, Nuggets yarı finalde! Murray ve Mitchell tarihe geçti

NBA Play-Off ilk turunda Utah Jazz-Denver Nuggets eşleşmesi 7. maçta son buldu. İki takımın düellosuna dönüşen serinin son maçını 80-78 kazanan Denver Nuggets yarı finale yükselirken, mücadelenin son saniyesinde Utah Jazz’ın kaçan şutu geceye damga vurdu.

Utah Jazz maçın bitimin 17 saniye kala son hücumu kullanacakken Denver Nuggets savunması araya girerek topu çaldı. Hızlı hücumda Torrey Craig boş turnikeyi kaçırınca Jazz bitime 5 saniye kalan son bir şans daha elde etti.

Hızlı şekilde rakip yarı sahaya geçen Jazz oyuncuları topu Mike Conley’e verdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden dengesiz bir atış gerçekleştiren Conley’in şutu, çemberin etrafında dolaştıktan sonra dışarı çıktı ve Jazz’ın hayalleri suya düştü.

İşte o pozisyon…

The THRILLING FINISH to Game 7! @nuggets win the series 4-3 and advance to play the Clippers in the West semis! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/6AkuYn9EaV

Utah yıldızı Donovan Mitchell ve Denver’lı Jamal Murray’ın 7 maç boyunca süren karşılıklı düellosu, seriye damga vurdu.

Son maçta Murray 17, Mitchell ise 22 sayı atarken iki oyuncunun 7 maçta attığı toplam sayı 475’e ulaştı. Bu rakam, NBA Play-Off tarihinde bir seride iki rakip oyuncunun toplamda en fazla sayı attığı seri olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor toplamda 463 sayı atan John Havlice ile Jerry West’e aitti.

475 points – the most combined points from a pair of players in a single playoff series in NBA history.

Watch Donovan Mitchell & Jamal Murray’s best bucket from each game of their historic scoring series! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/bvY5iBprdN

— NBA (@NBA) September 2, 2020