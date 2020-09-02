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Jazz son saniyede kaçırdı, Nuggets yarı finalde! Murray ve Mitchell tarihe geçti

NBA Play-Off ilk tur maçında Utah Jazz'ı 80-78 mağlup eden Denver Nuggets, seriyi 4-3'le kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Maçın son anları nefes keserken Jazz'ın kullandığı son şut potanın etrafında dolaşıp dışarı çıkınca büyük bir hayal kırıklığı yaşandı

SKOR DIŞ HABER
12:07 -
Haberler Basketbol
Jazz son saniyede kaçırdı, Nuggets yarı finalde! Murray ve Mitchell tarihe geçti

NBA Play-Off ilk turunda Utah Jazz-Denver Nuggets eşleşmesi 7. maçta son buldu. İki takımın düellosuna dönüşen serinin son maçını 80-78 kazanan Denver Nuggets yarı finale yükselirken, mücadelenin son saniyesinde Utah Jazz’ın kaçan şutu geceye damga vurdu.

Utah Jazz maçın bitimin 17 saniye kala son hücumu kullanacakken Denver Nuggets savunması araya girerek topu çaldı. Hızlı hücumda Torrey Craig boş turnikeyi kaçırınca Jazz bitime 5 saniye kalan son bir şans daha elde etti.

Hızlı şekilde rakip yarı sahaya geçen Jazz oyuncuları topu Mike Conley’e verdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden dengesiz bir atış gerçekleştiren Conley’in şutu, çemberin etrafında dolaştıktan sonra dışarı çıktı ve Jazz’ın hayalleri suya düştü.

İşte o pozisyon…

JAMAL MURRAY VE DONOVAN MITCHELL ETKİSİ

Utah yıldızı Donovan Mitchell ve Denver’lı Jamal Murray’ın 7 maç boyunca süren karşılıklı düellosu, seriye damga vurdu.

Son maçta Murray 17, Mitchell ise 22 sayı atarken iki oyuncunun 7 maçta attığı toplam sayı 475’e ulaştı. Bu rakam, NBA Play-Off tarihinde bir seride iki rakip oyuncunun toplamda en fazla sayı attığı seri olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor toplamda 463 sayı atan John Havlice ile Jerry West’e aitti.

Öte yandan Donovan Mitchell yedi maçta toplam 33 üçlük atarken Jamal Murray ise 32 üçlük attı ve play-off’ta bunu başaran ilk iki oyuncu sıralamasına yerleştiler.

İşte Murray ve Mitchell’in yedi maçtaki performansları:

Donovan Mitchell: 57 Sayı | 30 Sayı | 20 Sayı | 51 Sayı | 30 Sayı | 44 Sayı | 22 Sayı

Jamal Murray: 36 Sayı | 14 Sayı | 12 Sayı | 50 Sayı | 42 Sayı | 50 Sayı | 17 Sayı

Denver Nuggets Donovan Mitchell Jamal Murray NBA Utah Jazz
Son güncelleme: 12:21 02.09.2020