Galatasaray’da transferler gecikti, sistem çıkmaza girdi!

Süper Lig'in başlamasına 2 haftadan az bir süre kala orta sahaya hâlâ transfer yapılamaması, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sorunlarını arttırdı. 6 ve 8 numara eksikliği yaşayan deneyimli hoca, sahada farklı diziliş ve sistem arayışlarıyla sıkıntıları gidermeye çalışıyor.

Bu arayışlar, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında da kendini gösterdi. 2-0 biten maçta ilk ve ikinci yarılarda iki farklı takım sahaya süren Terim'in 90 dakikanın tamamında defansif olarak oynattığı tek orta saha oyuncusu vardı: Taylan Antalyalı.

Terim 3-5-2 denedi. Üçlü savunmada Marcao, Luyindama, Donk oynadı. İkili forvette Falcao ile Diagne birlikte forma giydi. Falcao gol attı. Taylan ön liberoda (6) oynarken iki yönlü orta sahada (8) denenen isim Arda oldu. Ama deneyimli oyuncu, hiç alışkın olmadığı bölgede çok zorlandı.

Süper Lig başlayana kadar ön liberosuz sistem arayışını sürdürecek olan Teknik Direktör Fatih Terim'in önünde klasik 4-4-2, 4-4-1-1 veya 4-3-3 gibi formasyonlar da bulunuyor.

FATİH ÖZTÜRK’E TAM NOT!

Galatasaray’ın önceki gün Ümraniyespor karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyette yeniler göz doldurdu. Terim'in, yeni transferlerin uyumundan memnun olduğu öğrenildi. Muslera'nın boşluğunu geçici olarak doldurması için alınan kaleci Fatih Öztürk kalesinde güven verirken önündeki savunma oyuncuları ile iyi anlaşması da dikkat çekti

SESSİZLİĞİMİZ ELEŞTİRİLİYOR!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT Spor'da katıldığı programda takımın son durumunu değerlendirdi. Günay “Sessizliğimiz eleştiriliyor. Çok konuşmayı doğru bulmuyoruz, işimizi yapmaya çalışıyoruz. 2 yıl boyunca UEFA (FFP) anlaşmasının kurallarına uyduk. Orta saha transferi konusunda çalışmalar yapılıyor. Şartlara uymayacağız, biz belirliyoruz. Lemina'da da böyle oldu. Yüksek maaşlı oyuncularımız için çalışmalarımız var” dedi. Günay, Fenerbahçe'ye de “Çok transferin zarar verdiğini düşünüyorum” göndermesini yaptı.