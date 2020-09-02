Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray, Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusuyla resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Galatasaray Kulübü bu transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk’ü kadrosuna katmıştı. Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların 6. transferi oldu.

İŞTE GALATASARAY’IN AÇIKLAMASI

“Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti”

İmzanın ardından Galatasaray TV’ye konuşan oyuncu, hayallerinin gerçekleştiğini belirterek Galatasaray’a uzun yıllar hizmet etmek istediğini dile getirdi. Muhammed Kerem Aktürkoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“HAYALLERİM GERÇEK OLDU”

“Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma ve Abdurrahim Başkanıma teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için, Galatasaray camiası için, benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray’ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah.

“STADIN ATMOSFERİ MÜTHİŞ”

“Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile birlikte atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz. Şampiyonluklara, galibiyetlere, maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda da güzel olacağına inanıyorum.”

Galatasaray’da yeni transfer Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kendisini Galatasaray’a bağlayan imzayı atarken Mustafa Cengiz’den açıklamalar geldi.Başkan Mustafa Cengiz, Kerem’in Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını belirterek Galatasaray TV’ye şu açıklamaları yaptı:

“TRANSFER YARIŞINDA DEĞİLİZ”

“Ben sevgili Kerem’den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek, itina göstererek yapıyoruz. Hiçbir kulüple transfer yarışı, harcama yarışı içinde değiliz. Hem taraftarlarımızın talebini hem de kulübümüzün mali sportif ve idari kriterlerine azami dikkat göstererek, har vurup harman savurmadan, çok dikkatli bir şeçerek yaptığımıza inanıyorum.”

“TRANSFER TERCİHLERİMİZ YÜKSEK”

“Tercihlerimiz kesinlikle taraftarlarımızın beklentisi olan optimal düzeyde. Allah utandırmasın. Camiamıza sevgili Kerem’in çok uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum. Roma bir günde kurulmadı. Azmedecek, bekleyecek, mücadele edecek, o formayı da kapacak ve inşallah tamamına erdirecek. Galatasaray’da daha büyük görevler alacak inşallah.”