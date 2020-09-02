Formula 1 bilet fiyatı belli oldu! Formula 1 Türkiye biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

İstanbul Park'ta ilk kez 2005'te gerçekleştirilen Formula 1, ülkemizde 2005 – 2011 yılları arasında düzenlendi. Formula 1 yarışları, 9 yıl aradan sonra Türkiye'de tekrar yapılacak.

Biletlerin fiyatları kademeli olarak artışa geçecek ve her bölgenin, bütün koltukların bilet fiyatları aynı olmayacak.

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI

Formula 1 yarışında pistin belirli noktaları için günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirlendi. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek.

90 TL ödeyerek kombine bilet ile 3 gün boyunca hem Formula 1 takip edilebilecek. Ancak biletlerin fiyatları kademeli olarak artışa geçecek ve her bölgenin, bütün koltukların bilet fiyatları aynı olmayacak

FORMULA 1 TÜRKİYE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Resmi olarak henüz bir duyuru yapılmamasına karşın yetkililer “Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL PARK NEREDE?

İstanbul Park Tuzla ilçesinde yer alıyor. İstanbul Park Pisti İstanbul'da dünya standartlarındaki yarış pistidir. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında toplamda 7 yarışa ev sahipliği yapmış olan pist, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Önce pistin adı İstanbul Speed Park(Türkçesi:İstanbul Hız Parkı) konmak istendi ancak toplumun Türkçe duyarlılığı sayesinde pistin adı İstanbul Park'a çevrildi.

Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 dönemeç (viraj) yer alıyor.

FORMULA 1 YARIŞI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

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