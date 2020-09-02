Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kala takımlar özel turnuvada karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş’ı 1-0 yenen Sivasspor ile Antalyaspor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe turnuvanın final maçın mücadele edecek.
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Demir Grup Sivasspor, özel turnuvanın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.
SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ’I GEÇTİ
The Land of Legends hazırlık turnuvasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Sivasspor’a 90+2’de Yatabare’nin golüyle 1-0 mağlup oldu. Sivasspor finalde Fenerbahçe’nin rakibi olurken Beşiktaş’ta Dorukhan, 31. dakikada oyundan atıldı. Siyah-beyazlılar, üçüncülük maçında Antalyaspor’la bir araya gelecek.
FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup’taki ilk maçında Fraport-TAV Antalyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, üstün futbol sergilediği maçı 4-0 kazandı ve finale yükseldi. Yeni transfer Mame Thiam hat-trick yaptığı maçta yıldızlaştı.