Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kala takımlar özel turnuvada karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş’ı 1-0 yenen Sivasspor ile Antalyaspor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe turnuvanın final maçın mücadele edecek.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Demir Grup Sivasspor, özel turnuvanın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ’I GEÇTİ

The Land of Legends hazırlık turnuvasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Sivasspor’a 90+2’de Yatabare’nin golüyle 1-0 mağlup oldu. Sivasspor finalde Fenerbahçe’nin rakibi olurken Beşiktaş’ta Dorukhan, 31. dakikada oyundan atıldı. Siyah-beyazlılar, üçüncülük maçında Antalyaspor’la bir araya gelecek.

FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup’taki ilk maçında Fraport-TAV Antalyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, üstün futbol sergilediği maçı 4-0 kazandı ve finale yükseldi. Yeni transfer Mame Thiam hat-trick yaptığı maçta yıldızlaştı.