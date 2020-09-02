Fenerbahçe aradığı kanı buldu: Mame Thiam

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Antalyaspor'u 4-0 yenerek finale çıkarken sahada dikkat çeken bir isim vardı: Mame Thiam.

Kadıköy'deki ilk maçında ‘perfect hat-trick' (sağ ayak, sol ayak, kafa vuruşu) yapan Senegalli performansıyla teknik ekipten tam not alırken taraftarın da yüzünü güldürdü.

Opta verilerine göre 11 ikili mücadelenin 7'sini kazanan ve bu alanda takımın en iyisi olan 27 yaşındaki oyuncunun 4 isabetli şutundan 3'ü gol oldu.

Maç boyu 3 top kapan ve %76 pas isabet yüzdesiyle oynayıp 1 şut pası veren Thiam'ın istekli oluşu da göze battı. Futboluyla ‘maçın adamı' seçilen Senegalli, hazırlık kampındaki formuyla da dikkat çekiyor.

27 yaşındaki forvet, geçen sezon 28 maçta 12 gol 5 asistle oynadığı Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelmişti.

Teknik Direktör Bulut, Valencia forma giymeye başlayınca, kampta santrfor olarak görev verdiği Thiam'ı sol kanatta oynatmayı düşünüyor.

JOSE SOSA BELİRSİZLİĞİ!

Eşinin corona pozitif olması nedeniyle evinde karantinada bulunan Jose Sosa, takımla henüz çalışmalara başlamadı. Arjantinli yıldız evde kendisine verilen özel antrenman ve beslenme programını uyguluyor. Tatilden döndükten hemen sonra karantinaya giren ve sezon başı kampını kaçıran Jose Sosa, antrenman ve fizik kondisyon eksiği nedeniyle ilk maçlarda forma giyemeyecek. Deneyimli oyuncunun 3. haftadan önce oynaması beklenmiyor.