Dünya futbolunun en heyecan verici yeteneği: Eduardo Camavinga

Editörün notu: Dünya futbolu her gün yeni bir yıldız adayına kucak açıyor. Dijital sayfalar; wonderkid adaylarının CV’lerine, bilek hareketlerinin videolarına terabayt’lar feda ediyor. Ancak bu yetenek kalabalığının arasında yer alan 17 yaşındaki bir çocuğa ayrı bir parantez açmak gerek. Pek gol atmıyor, sürekli asist yapmıyor ama dünyanın en heyecan verici genç yeteneği o. Eric Devin ve Adam White’ın TheGuardian’da kaleme aldığı analiz bunun nedenini ortaya koyuyor. Sözcü SKOR editörleri çevirdi. İyi okumalar.

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Eduardo Camavinga baskıyı çoğu insandan daha iyi göğüslüyor.

“Yangını dün gibi hatırlıyorum. Okuldaydım ve camdan itfaiyecileri görüyordum. Hasarı, yanan evi kendi gözlerimle görüyordum.”

Angola’dan göçen ailesi o evi elleriyle inşa etmişti. Şimdi yanmasını izliyorlardı.

“İşler ailem için iyi gitmiyordu” dedi Camavinga. Ailesini yeni bir eve yerleştirdikten sonra babası 10 yaşındaki oğluna dönmüş ve “Eduardo bu ailenin umudu sensin, bizi ayağa kaldıracak kişi sensin” demişti.

O da babasının güvenini boşa çıkarmadı.

Birçok çocuk böyle bir beklentiyle baş etmekte çok zorlanırdı ama Camavinga dert etmedi.

“O zamanlarda o söz beni güldürdü. Kaygısızdım. Bu baskıyı çok ciddiye almıyordum.”

Ama şimdilerde oyuncu her şeyi ciddiye alıyor. 17 yaşındaki Eduardo’nın odaklanmış, çekici ve oyuna hükmeden performansı Rennes’ın Şampiyonlar Ligi bileti almasını sağladı ve kendisi de ilk kez Fransa Milli Takımı’na çağrıldı.

HER ROLDE KUSURSUZ

Modern orta saha oyuncularının rolü genelde keskin bir şekilde ayrılıyor ancak Camavinga’nın doğal pozisyonunu tanımlamak biraz zor. O her şeyi yapabiliyor. “Çok yönlü” terimi genelde bu tarz oyuncuları anlatır ama yetenekleri çeşitli olsa da hiçbir kategoride gerçekten bizi etkilemezler. Camavinga ise öte yandan; orta sahanın her rolünde kusursuz.

Box to box oynayabilen enerjik ve gezici bir futbolcu. İnce fiziğine rağmen güce dayalı ve fiziksel oynayabiliyor. Ayrıca zarif ve keskin top hakimiyeti ve teknik yetenekleri ile derin bir 10 numara görevi yapabiliyor. Yetmezmiş gibi dikine gidebilecek kadar hızlı ve ayak becerisi ile savunmacıları aldatacak kadar yetenekli.

Kendi tarzıyla bu yıl şöyle konuşmuştu:

“Takım arkadaşlarıma pas atmayı çok seviyorum, ama harika bir top çalma da görsel olarak çok güzel. Geçtiğimiz sezondan önce hiç 6 numara oynamamıştım ama bu pozisyonu sevmeyi öğrendim. 8 numara oynamayı da seviyorum. Boşluk bulmak hoşuma gidiyor.”

Gol atma Camavinga’nın gelişebileceği alan olarak öne çıkıyor. Genç yıldız adayı Rennes forması altındaki 45 maçta sadece 2 gol ve 3 asist kaydetti. Bu yıl yanında ona daha maceraperest olma imkanı verecek Steven N’zonzi ile oynamaya devam ederse bunun üstüne gidebilecek.

Real Madrid, Borussia Dortmund gibi dev kulüpler Camavinga ile ilgileniyor ama takımının Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alması ile oyuncu bu yıl da Roazhon Park’ta kalacağını onayladı.

17 YAŞINDA OLGUN BİR ADAM

Şimdiden oyun tarzı ve karakteriyle olgunluk göstermeye başladı.

“Takım arkadaşlarım için koşmayı seviyorum. Sahada mücadele etmezsem annem ve babam beni uyarır.”

Tabii onun yolculuğunda da gerilemeler ve engeller olacak. Formu gerileyebilir, özgüveni azalabilir. Ama dünya futbolunda potansiyeli en yüksek genç oyuncu Camavinga. Yeteneği onu Avrupa futbolunun zirvesine 20 yıl boyunca yerleştirecek kadar büyük.