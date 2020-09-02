Beşiktaş’a İtalya’dan sağ bek: Davide Santon!

Şampiyonlar Ligi 2. turunda PAOK karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından transfer için gaza basan Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün ayrılığı ile boşalan bölgeye takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, sağ bek Davide Santon'u kiralamak için Roma ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki deneyimli bekin 1.5 milyon Euro tutarındaki maaşının yarısını Roma, yarısını da Beşiktaş ödeyecek: 750 bin Euro. Santon'un hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı başkent kulübüne 2 yıl önce İnter'den 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 1.87 boyundaki Santon, son 2 sezonda 42 mücadelede görev alıp 2 asist yaptı.

Piyasa değeri 4 milyon Euro seviyesinde bulunan İtalyan yıldız sol bekte de forma giyebiliyor. Sağ bek sıkıntısı çeken Beşiktaş'ın PAOK maçında Lens bu bölgede görev almış, yenilen 3 golde de hata yapmıştı.

YOLCU ARANIYOR!

Beşiktaş’ta yeni sıkıntı: Kontenjan. Alanyaspor'dan Welinton'u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda yabancı sayısı 14'e ulaştı. Kartal, Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero ve Roma'dan renklerine katacağı Davide Santon'a lisans çıkarabilmek için oyuncu göndermek zorunda. Enzo Roco ve Douglas, kontratı feshedilecek isimlerin başında geliyor. İsimat-Mirin de ayrılınca santrfor transferi yapılacak.