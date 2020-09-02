Beşiktaş kombine satmayacak

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunda corona virüsü nedeniyle maçların 1 Ekim’den itibaren yüzde 30 seyircili oynatılması düşünülürken, takımlar da buna göre bilet satışlarını şekillendiriyor. Beşiktaş, yeni sezon için kombine bilet satılmayacağını, biletlerin maç maç piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nun ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına, tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınmasına karar vermesi, spor kamuoyunun malumudur.

Federasyonun söz konusu kararını gündemine alan Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde; Futbol A Takımımızın iç saha maçları için kombine satışı yapılmamasına, takımımızın Vodafone Park'ta oynayacağı her Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçı için tek maçlık bilet satışı yapılmasına karar vermiştir.”

DAHA ÖNCE KOMBİNE ALANLAR

Beşiktaş, daha önce kombine bilet almış olan taraftarlar ile ilgili de açıklamada bulundu. Açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın Vodafone Park'ta oynadığı maçlar için daha önce kombine satın almış taraftarlarımıza, 2020-21 sezonunda oynanacak iç saha maçları için yapılacak tek maçlık bilet satışlarında öncelik hakkı verilecektir.

Buna göre; Vodafone Park açıldığından beri son 4 ve son 3 sezonda kombine satın almış taraftarlarımız, tek maçlık biletlerin satışa sunulacağı ilk gün, son 2 ve son sezon kombine satın almış taraftarlarımız ise ikinci gün, öncelikli olarak bilet satın alma hakkına sahip olacaktır.

Tek maçlık biletlerin satışa sunulmasının üçüncü gününde, yukarıdaki kriterlere uymayan taraftarlarımız için 800 adet bilet satışa sunulacaktır.

2019-20 sezonunda Vodafone Park'ta kombinesi olan taraftarlarımızın kombine yenileme hakları, 2021-22 sezonuna devredilmiştir.“

ÖZDEMİR DUYURMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada “Yönetim kurulunda 1 Ekim’den itibaren yapılacak tüm maçların localar varsa locaları kullanma, tribünleri ise yüzde 30 kapasite ile TFF Sağlık Kurulu’nun talimatnameleri gereğince kullanma kararı aldık” demişti. Nihat Özdemir, talimatlara uymayanlara ağır cezalar vereceklerini söyleyip “Nasıl futbolculara, yöneticilere cezalar uyguluyorsak taraftarlara da bunu uygulayıp bir disiplin sağlayarak, maçlarımızı yüzde 30 kapasiteli oynamak istiyoruz” şeklinde konuşmuştu.