Beşiktaş, Franscisco Montero transferini açıkladı

Beşiktaş, yeni transferi Franscisco Montero’yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Beşiktaş böylelikle; Bernard Mensah, Fabrice N’Sakala, Welinton ve Hüseyin Atakan Üner’in ardından 5. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Beşiktaş’a hoş geldin Francisco Montero pic.twitter.com/LWv2XXKaJS — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2020

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır.” Hem savunmanın solunda hem de stoper olarak oynayabilme özelliğine sahip olan Montero, gençliğine rağmen hayli tecrübeli. Geçtiğimiz sezonu Deportivo’da kiralık olaraqk geçiren Montero, sözleşmesinin bitmesinin ardından Atletico Madrid’e dönmüştü.

21 yaşındaki oyuncu, 2019/2020 sezonunda 31 resmi maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.