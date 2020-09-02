Bakan Fahrettin Koca’dan seyirci açıklaması! ‘İlk yarıda seyircisiz olsun’

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun başlamasına sayılı günler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merakla beklenen seyircili maçlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de futbol liglerinin ilk yarısı boyunca maçların seyircisiz oynanması yönünde öneride bulunduklarını açıkladı.

İşte Fahrettin Koca’nın açıklaması:

“Futbolla ilgili Bilim Kurulu’nda gündeme geldi. Bu dönemde belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur.”

TFF SEYİRCİLİ OYNATMA KARARI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de futbol müsabakalarının ekim ayından itibaren stadyum kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınarak oynanacağını açıklamıştı.

İşte 25 Ağustos tarihinde TFF tarafından yapılan açıklama…

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir.

B TAKIMLAR LİGİ KURULMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı. Profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım zorunlu değil isteğe bağlı olacak.

Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek. Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon TL ödül verilecek. B Takımlar Ligi ile ilgili diğer detaylar daha sonra ilan edilecek.