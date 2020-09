Amerika Açık’ta ikinci gün maçları tamamlandı

Diğer sporlarda olduğu gibi teniste de pandemi sebebiyle sezon takvimi birbirine girdi. Bu sebeple 2020 senesinde oynanan ikinci Grand Slam Amerika Açık oldu.

Dev organizasyon NBA’de olduğu gibi bir fanus oluşturarak katılımcı sporcuları ve turnuvada yer alacak çalışanları koruma altına aldı. Buna karşın birçok sporcu pandemi sebebiyle dev turnuvaya katılmayacağını açıklamıştı.

Bu gelişmeler ışığında seyircisiz oynanan Amerika Açık başladı ve ikinci gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde ilk turda büyük bir sürpriz yaşanmadı. Amerika Açık’ın mutlak favorisi Sırp Novak Djokovic, Boşnak Damir Džumhur’u 6-1, 6-4 ve 6-1 ile geçti.

2 numaralı seri başı Avsuturyalı Dominic Thiem, İspanyol Jaume Munar’a karşı setlerde 2-0 öndeyken Munar maçtan çekildi ve Thiem bir üst tura yükseldi. İlk onda bulunan raketler arasında elenen tek isim Arjantinli Diego Schwartzman oldu. 9 numaralı seri başı daha önce iki kez çeyrek final oynadığı Amerika Açık’ta 6-3 ve 6-4’lük setlerle öne geçmesine karşına Britanyalı Cameron Norrie’ye 3-6, 4-6, 6-2, 6-1 ve 7-5 ile mağlup oldu ve turnuvaya erken veda etti.

Sakatlıklar sebebiyle uzun süredir üst seviyede yarışamayan Andy Murray, Amerika Açık’la Grand Slam’lere tekrar merhaba dedi. Üç kez Grand Slam ve iki kez de Olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Murray, son olarak 2019’daki Avustralya Açık’a katılmış ve sakatlığı sebebiyle ilk tura veda etmişti. 2017’den beri baldırında sakatlıkla boğuşan oyuncu, maçın arından göz yaşları içinde sporu bırakmak zorunda kalacağını açıklamıştı.

Uzun zamandır süren tedavilerin ardından düşük profilli organizasyonlarla kortlara geri dönen Murray, eski formuna uzak olsa da bir buçuk senenin sonunda kendisini Grand Slam’lerde rekabet edecek seviyeye yeniden çıkarmayı başardı. Amerika Açık’ta ilk turda Yoshihito Nishioka ile eşleşen Britanyalı önce 6-4’lük iki setle geri düştü. Ardından 7-6, 7-6 ve 6-4’lük setlerle maçı kazanarak, 3-2’lik skorla henüz ilk maçında müthiş bir geri dönüşe imza attı.

